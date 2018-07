Dược Hà Tây (DHT) báo lãi 6 tháng đạt hơn 40 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước

CTCP Dược phẩm Hà Tây (DHT: HNX) đã công bố kết quả sản xuất kinh doanh quý 2/2018. Theo đó, doanh thu trong kỳ của công ty đạt 375 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán chỉ tăng 10,5% so với quý 2/2017 nên lợi nhuận gộp của công ty đạt mức 60 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu tài chính cũng có sự tăng trưởng mạnh.

Chi phí tài chính giảm 1 tỷ đồng, tuy nhiên chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng lên 10 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các loại chi phí và thuế, công ty thu được 18,3 tỷ đồng LNST.

Tính đến hết ngày 30/6, tổng tài sản của Dược Hà Tây đạt 641 tỷ đồng, tăng nhẹ 7 tỷ đồng so với đầu năm. Nợ phải trả của công ty chiếm 391 tỷ đồng, tương đương 61% tổng tài sản của công ty (trong đó nợ vay tài chính là 234 tỷ đồng).

Năm 2018, Dược Hà Tây đặt kế hoạch doanh thu 1.560 tỷ đồng và thu về 90 tỷ đồng LNST. Lũy kế sau 6 tháng, công ty ghi nhận mức doanh thu đạt 767 tỷ đồng và LNST đạt 40 tỷ đồng, hoàn thành 49% kế hoạch doanh thu và 45% kế hoạch lợi nhuận.

Cổ phiếu DHT hiện đang giao dịch ở quanh mức 37.000 đồng/ cổ phiếu, mức thấp nhất trong vòng 1 năm qua.