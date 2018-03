Được ưu đãi lớn về thuế, Samsung Việt Nam báo lãi bằng tổng lợi nhuận của 40 doanh nghiệp niêm yết lớn nhất

Năm 2017, tập đoàn điện tử Hàn Quốc Samsung tiếp tục có một năm kinh doanh bội thu với doanh thu hợp nhất đạt 212 tỷ USD, tăng 19% so với năm 2016. Lợi nhuận sau thuế qua đó tăng gần gấp đôi từ 20 tỷ lên 37,3 tỷ USD.



Tại Việt Nam, Samsung Electronics có 4 công ty sản xuất các sản phẩm điện thoại, linh kiện, màn hình và thiết bị điện tử tiêu dùng bao gồm Samsung Electronics Việt Nam (SEV – Samsung Bắc Ninh), Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT – Samsung Thái Nguyên), Samsung Display Việt Nam (SDV) và Samsung HCMC CE Complex (SEHC).

Cùng chung với đà tăng trưởng của hệ thống Samsung Electronics toàn cầu, tỷ lệ đóng góp từ các nhà máy của Samsung tại Việt Nam vào kết quả chung của toàn tập đoàn cũng ngày càng lớn.



Báo cáo của Samsung cho thấy trong năm 2017, tổng doanh thu và lợi nhuận của 4 công ty này đều tăng trưởng 40% so với năm 2016. Theo đó, tổng doanh thu của nhóm này đạt 61,5 tỷ USD và lợi nhuận ròng đạt 5,8 tỷ USD – lần lượt chiếm 29% và 16% doanh thu và lợi nhuận của toàn hệ thống Samsung Electronics.

Sự tăng trưởng doanh thu của Samsung Việt nam được đóng góp to lớn bởi Samsung Display Vietnam khi công ty này có mức tăng trưởng 260% về doanh thu trong năm 2017, tiếp đến là Samsung Thái Nguyên tăng 20% về mặt doanh thu so với cùng kì năm 2016. Doanh thu của Samsung SEHC tăng trưởng đáng kể về mặt thống kê khi ghi nhận doanh thu gần gấp đôi cùng kì, tuy nhiên tỉ trọng doanh thu so với Samsung Việt Nam thì chỉ đạt mức 6% còn Samsung Electronics Việt Nam (hay còn gọi là Samsung Bắc Ninh) thì giữ mức doanh thu xấp xỉ so với cùng kì.

Theo thống kê của chúng tôi, con số lợi nhuận 5,8 tỷ USD, tương đương 132.000 tỷ đồng của nhóm 4 công ty Samsung trên tương đương với tổng lợi nhuận của 40 doanh nghiệp niêm yết có lợi nhuận lớn nhất trong năm 2017.

Những doanh nghiệp có lợi nhuận lớn nhất trên sàn chứng khoán như Vinamilk, PV Gas hay Vietcombank chỉ là những "chú lùn" khi so sánh lợi nhuận với các công ty con của Samsung Việt Nam

Do được miễn giảm thuế nên trong những năm qua, Samsung đã "tiết kiệm" được vài tỷ USD tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Với thuế suất rất thấp, Việt Nam thực sự đã trở thành "thiên đường thuế" của tập đoàn này. Đây cũng là lý do mà Samsung ngày càng rót nhiều tiền đầu tư cũng như chuyển nhiều hoạt động sản xuất về Việt Nam.



Hiện tại mới chỉ có Samsung Bắc Ninh mới bắt đầu phát sinh thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong khi 3 doanh nghiệp còn lại vẫn trong thời gian được miễn giảm thuế. Do vậy dù lãi tới cả trăm nghìn tỷ nhưng số thuế của nhóm Samsung Việt Nam vẫn còn rất khiêm tốn.



Với mức lợi nhuận sau thuế tương đương thì 40 doanh nghiệp niêm yết có lợi nhuận lớn nhất năm 2017 phát sinh khoản thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp hơn 30.000 tỷ đồng. Tạm tính với thuế suất thuế TNDN hiện hành 20%, nếu không được ưu đãi, nhóm doanh nghiệp này sẽ phải nộp thuế hơn 25.000 tỷ đồng với mức lợi nhuận như trên.

Trong con số lợi nhuận 132 nghìn tỉ của Samsung Việt Nam thì có tới 61 nghìn tỉ đến từ Samsung Thái Nguyên (năm 2016 đạt 51 nghìn tỷ); 40 nghìn tỷ từ Samsung Bắc Ninh tương đương với mức lãi cùng kì. Samsung Display Vietnam ghi nhận mức lãi 25 nghìn tỷ khác biệt hoàn toàn so với mức lỗ gần 2 nghìn tỉ trong năm 2016, trong khi đó Samsung SEHC báo lãi 6 nghìn tỉ, tăng 2,6 lần so với mức lãi 2,3 nghìn tỉ cùng kì.

Mặt khác, thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2017 "tràn ngập" trong những kỉ lục, vốn hóa thị trường tăng hơn 70%, những doanh nghiệp niêm yết hàng đầu cũng hồ hởi báo lãi lớn, nhưng so với những công ty của Samsung Việt Nam thì mức lợi nhuận của những doanh nghiệp này chỉ là "những chú tí hon".

Điển hình như doanh nghiệp có mức vốn hóa lớn nhất trên sàn là Vinamilk năm 2017 đạt mức lãi kỉ lục trên 10 nghìn tỷ đồng cũng chỉ bằng 1/6 so với LNST của Samsung Thái Nguyên, bằng 1/4 của Samsung Bắc Ninh. Hay như doanh nghiệp của vị tỷ phú đô la mới của Việt Nam ông Trần Đình Long là Hòa Phát báo cáo mức lãi kỉ lục trong lịch sử của doanh nghiệp này nhưng cũng "chỉ" đạt 8 nghìn tỷ hơn 2 nghìn tỷ so với công ty nhỏ nhất của Samsung Việt Nam - Samsung SEHC.

Hai tập đoàn kinh tế lớn nhất Việt Nam là PetroVietnam và Viettel cũng kém xa khi so sánh kết quả kinh doanh với Samsung Thái Nguyên. Theo ước tính sơ bộ, năm 2017, PVN đạt 44.000 tỷ đồng lợi nhuận còn PVN đạt 32.000 tỷ đồng.