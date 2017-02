Duy trì “phong độ”, Nhựa Bao bì Vinh (VBC) lại gây bất ngờ với EPS trên 8.800 đồng

CTCP Nhựa Bao bì Vinh (mã chứng khoán VBC) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4 và cả năm 2016.

Nhựa Bao bì Vinh là doanh nghiệp thường xuyên có tỷ suất lợi nhuận cao. Năm 2016, công ty cũng đạt 26,43 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 4% so với năm 2015. Con số tăng trưởng này đủ giúp EPS cả năm tăng từ 8.499 đồng năm 2015 lên 8.812 đồng/cổ phiếu năm 2016. Kết quả này cũng giúp Nhựa Bao bì Vinh vượt 16% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó (22,8 tỷ đồng).

Năm 2016, công ty đặt mục tiêu 620 tỷ đồng doanh thu. Trên thực tế, lũy kế cả năm 2016, doanh thu VBC đạt trên 700 tỷ đồng, vượt 13% kế hoạch. Năm 2016, công ty cũng dự kiến chia cổ tức 40, do vậy, với kết quả đạt được, cổ đông Nhựa Bao Bì Vinh gần như có thể yên tâm về phần cổ tức được nhận.

Tính đến thời điểm cuối năm 2016, khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn của công ty tăng 32 tỷ đồng so với đầu năm, đồng thời phát sinh thêm hơn 26 tỷ đồng vay nợ thuê tài chính dài hạn. Do vậy, tổng chi phí lãi vay trong năm đã tăng gần 1 tỷ đồng so với năm 2015.

Cuối năm 2016, tổng nguồn vốn chủ sở hữu công ty trên 98 tỷ đồng, trong đó vốn góp chủ sở hữu 30 tỷ đồng. Nhựa Bao bì Vinh là doanh nghiệp thường xuyên chi trả cổ tức cao, phân chia hết lợi nhuận hàng năm, nên tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại kỳ trước không còn, chỉ phát sinh số lợi nhuận trong năm nay 26,43 tỷ đồng.

Mạnh Linh

Theo InfoNet/HNX