ETC mạnh tay đầu tư dự án gần 4ha tại Khu phần mền công nghệ cao Hòa Lạc

Với tổng diện tích đầu tư lên đến 3,87ha Công ty ETC thực sự đã đánh dấu một bước ngoặt lớn trong quá trình phát triển của mình.

Là dự án trọng điểm quốc gia, dự án khu công nghệ cao Hòa Lạc được xây dựng theo mô hình trung tâm nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ cao với đầy đủ các dịch vụ tiện ích, không gian sống và làm việc hoàn hảo. Trong đó khu phần mềm có diện tích 70h, là khu vực lõi ưu tiên nghiên cưu sản xuất kinh doanh phần mềm và CNTT. Thông qua lễ ký kết, Công ty ETC cùng với ông lớn trong lĩnh vực công nghệ là FPT đã trở thành những công ty đầu tiên đầu tư vào Khu Phần mềm thuộc Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Chia sẻ về việc đầu tư vào khu phần mềm ông Hà Mạnh Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty ETC cho biết: “ ETC luôn mong muốn trở thành một trong các công ty CNTT hàng đầu. Mục tiêu của chúng tôi là sẽ cùng với các tập đoàn CNTT hàng đầu Việt Nam khẳng định vị thế của phần mềm Việt Nam trên thị trường trong nước cũng như thế giới, cùng với đó đảm bảo sự tự chủ về công nghệ thông tin của Việt Nam. Việc ETC đầu tư vào khu công nghệ cao khẳng định định hướng tập trung vào phát triển những phần mềm mang thương hiệu Việt, khẳng định trí tuệ Việt”

Đối với ETC, việc đầu tư vào khu phần mềm vừa đánh dấu một bước tiến lớn, vừa là sứ mệnh, trọng trách được Nhà nước giao phó. Đến với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, ETC mang theo định hướng chiến lược khẳng định sự tự chủ về công nghệ phần mềm Việt Nam, tự tin phát triển các giải pháp kỹ thuật và phần mềm công nghệ cao, đảm bảo an toàn an ninh thông tin và hơn hết là góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

“ETC cam kết sẽ song hành cùng với các công ty đối tác chung tay xây dựng Khu phần mềm nói riêng và Khu Công nghệ cao Hòa Lạc nói chung phát triển bền vững, đồng bộ và hiện đại nhất, kết nối và quy tụ công nghệ cao của thế giới, thúc đẩy sự nghiệp hiện đại hóa các ngành kinh tế của Việt Nam” ông Hà Mạnh Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty ETC cho biết thêm.

Cùng với việc đầu tư hạ tầng, ETC luôn chú trọng phát triển, đào tạo và đầu tư để nâng tầm các kỹ sư phần mềm thành các chuyên gia đẳng cấp quốc tế, góp phần tạo ra các sản phẩm phần mềm công nghệ cao đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu, khẳng định vị thế của ngành CNTT Việt Nam trên thị trường khu vực và Thế giới.

Là một trong các doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực CNTT, Công ty ETC chuyên cung cấp các sản phẩm và giải pháp CNTT tiên tiến và hiện đại phù hợp với tình hình hiện tại và định hướng phát triển tương lai cũng như phát huy tối đa hiệu quả trong hoạt động của khách hàng.

Với hơn 12 năm xây dựng và phát triển thương hiệu trong lĩnh vực CNTT, công ty ETC tập trung đầu tư bài bản về nền tảng công nghệ, luôn nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất. ETC đặc biệt chú trọng yếu tố con người và tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình trong quản lý chất lượng sản phẩm, các giải pháp công nghệ của ETC luôn đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Hiện nay, ETC đang là đối tác tin cậy hàng đầu của các cơ quan tài chính ngân hàng và khối chính phủ.

