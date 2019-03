Fami Go đi chậm, mảng sữa đậu nành dự kéo lùi tăng trưởng Đường Quảng Ngãi

Với việc ra mắt dòng sản phẩm Fami Go – bữa sáng dinh dưỡng - vào tháng 9/2018, mảng sữa đậu nành của Đường Quảng Ngãi (QNS) kỳ vọng sẽ ghi nhận tăng trưởng tích cực, giới phân tích cho hay. Trong báo cáo trước đó, Chứng khoán Phú Hưng nhận định chiến lược này sẽ hỗ trợ Đường Quảng Ngãi gia tăng sản lượng trong giai đoạn 2018-2020. Hay Chứng khoán Bản Việt (VCSC) cũng dự báo kế hoạch mở rộng dòng sản phẩm Fami Go sẽ mang về mức tăng 7% doanh thu sữa Công ty.



Chiến lược chủ đạo chậm làm suy giảm kỳ vọng tăng trưởng

Tuy nhiên, đến nay kế hoạch triển khai các sản phẩm khác - là yếu tố chủ chốt để phục hồi tăng trưởng - vẫn chưa rõ ràng, VCSC cho biết, do đó chỉ còn tăng khoảng 3%/năm về doanh thu sữa đậu nành giai đoạn 2020-2021. Chưa kể, thương hiệu sữa của Đường Quảng Ngãi vẫn luôn đối mặc rủi ro cạnh tranh với các hãng sữa đậu nành khác; bởi dù dẫn đầu thị phần, song hiện nay có sự gia nhập của nhiều thương hiệu trong nước khác như GoldSoy (Vinamilk), Nuti Canxi (Nutifood) và các thương hiệu nước ngoài như HomeSoy, VitaSoy, Soy Secretz… Kết quả là, tiến triển chậm của mảng sữa đậu nành dự kéo lùi tăng trưởng Đường Quảng Ngãi, VCSC đặt vấn đề.

Riêng năm 2019, trước tin vui toàn ngành khi mức tiêu thụ bắt đầu phục hồi đáng kể từ quý 4/2018, con số tăng trưởng doanh thu sữa đậu nành dành cho Đường Quảng Ngãi được ước tính ở mức 5%. Cùng với đó, khấu hao giảm cho nhà máy Bắc Ninh cũng góp phần tăng biên lợi nhuận gộp sữa đậu nành sẽ thêm 2,4 điểm % trong năm 2019, củng cố cho mức tăng 11% của lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh mảng sữa đậu nành.

Mảng đường bị thách thức bởi thời tiết

Còn về mảng đường, với dự báo thời tiết không thuận lợi trong năm 2019, lợi nhuận kinh doanh theo đó dự giảm 6% so với 2018. Phía Đường Quảng Ngãi cũng chia sẻ, thời tiết nóng và khô đã ảnh hưởng đến năng suất mía đường thu hoạch cho sản xuất đầu năm 2019. Kéo theo đó, sản lượng mía đường thấp còn tác động tiêu cực đến lãi sau thuế mảng điện sinh khối, khi nguyên liệu chính cho nhà máy đường sinh khối là bã mía đến từ hoạt động sản xuất đường của Công ty.

Kết thúc năm 2018, Đường Quảng Ngãi ghi nhận doanh thu thuần đạt 8.028 tỷ, đây cũng là mức doanh thu cao nhất kể từ năm 2015. Trong đó, mảng đường đạt 2.251 tỷ, đóng góp khoảng 28% tổng doanh thu và đạt mức tăng trưởng 20,6% so với năm 2017. Doanh thu từ sản phẩm sữa đậu nành đạt 3.863 tỷ, chiếm khoảng 48% tổng doanh thu, giảm nhẹ so với năm 2017. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.237,8 tỷ đồng, tăng 20,6% so với năm 2017. Để có được sự tăng trưởng trên, Đường Quảng Ngãi chia sẻ thời gian qua đã tập trung đầu tư phát triển vùng nguyên liệu, giúp tăng năng suất và chất lượng mía, dẫn tới lượng đường sản xuất và tiêu thụ tăng mạnh so với năm 2017. Bên cạnh đó, hoạt động sản xuất ổn định giúp tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm. Ngoài ra cuối quý 3 đầu quý 4 nhà máy sữa Vinasoy tung sản phẩm mới, tiếp tục đóng góp vào hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty.