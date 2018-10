Family Banking - Kết nối người thân, trọn vẹn ưu đãi

Ba cây chụm lại… nên hòn núi cao

Một trong những đặc tính của con người chính là sự kết nối. Chúng ta có nhu cầu kết nối với những cá nhân khác, để hỗ trợ qua lại và cùng nhau thực hiện những điều tốt đẹp cho cuộc sống. Và trong hàng nghìn sự kết nối đó, mối quan hệ giữa những người thân trong gia đình là sự kết nối bền vững và mang lại nhiều giá trị nhất.

Mỗi thành viên trong gia đình đều có những mong muốn rất riêng trong đời, và hàng tháng chúng ta dành dụm ra một ít tiền để bỏ vào sổ tiết kiệm từ từ vun vén để biến ước mơ thành sự thật. Ông bà có mong muốn an nhàn tuổi già và gửi tiền tiết kiệm Phúc An Lộc, cha mẹ vun đắp ước mơ cho con du học và bắt đầu gửi tích lũy Thành Tài. Là một người con đã trưởng thành, bạn cũng có nhu cầu gửi tiết kiệm để nhanh chóng hiện thực hóa mục tiêu an cư, lạc nghiệp.

Sẽ là một ý tưởng tuyệt vời nếu tất cả những khoản tiết kiệm riêng lẻ ấy được gộp chung thành một tài khoản chung cho gia đình, mỗi thành viên vừa nhận được lãi suất theo từng sản phẩm mình tham gia vừa nhận thêm những ưu đãi lãi suất được tính trên tài khoản chung của cả nhà. Làm điều đó, chúng ta vừa được thêm nhiều lợi ích, vừa phát huy được tinh thần gắn kết của gia đình và cùng chung tay thực hiện những giấc mơ.

Family Banking, giải pháp tài chính trọn gói cho cả gia đình

Lần đầu tiên, ACB giới thiệu gói dịch vụ tài chính cho gia đình Việt. Chỉ với vài bước đăng ký đơn giản, mỗi gia đình bạn sẽ được ngân hàng cấp một mã nhận diện gia đình. Từ lúc ấy, mỗi thành viên đăng ký một sản phẩm tiết kiệm theo sở thích cá nhân, đồng thời ghi nhận với mã của gia đình, bạn sẽ nhận được lãi suất “kép” lên đến 0.3%. Vừa được thêm lãi suất, vừa được gia tăng sự đoàn kết cho từng thành viên trong nhà và đến cuối tháng cùng tận hưởng niềm vui khi thấy “gia tài” sinh sôi nảy nở, Family Banking từ ACB thực sự là lựa chọn phù hợp nhất cho mọi gia đình Việt.

Bên cạnh đó, khi đăng ký sử dụng Family Banking, bạn và gia đình còn nhận ngay những ưu đãi miễn giảm phí khi mở tài khoản hoặc thẻ tín dụng. Chương trình tích lũy điểm thưởng mang đến cơ hội đổi quà miễn phí với các vật phẩm có giá trị. Ngoài ra, tham gia Family Banking trong thời điểm này bạn và gia đình còn có cơ hội tham dự quay số trúng thưởng chuyến du lịch Nhật Bản dành cho hai người.