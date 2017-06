FLC khởi công Khách sạn The Coastal Hill 1.500 phòng

Khách sạn lớn tại Việt Nam

Với 1.500 phòng khách sạn sẽ đi vào hoạt động trong tháng 6/2018, The Coastal Hill dự kiến sẽ là một trong những tổ hợp khách sạn có nhiều phòng nhất Việt Nam.

“Chúng tôi đặt tên khách sạn là The Coastal Hill vì được thiết kế như ngọn đồi trước biển, bởi dự án được thiết kế nằm trên đồi cao, nhìn thẳng ra biển. Về mặt kiến trúc, khách sạn này được thiết kế dựa trên cảm hứng từ khách sạn đang hoạt động - vốn đã đạt được nhiều giải thưởng về kiến trúc của Việt Nam và quốc tế", ông Đặng Tất Thắng, Phó tổng giám đốc phụ trách đầu tư, Công ty cổ phần Tập đoàn FLC nói.

Theo đó, The Coastal Hill có chiều dài xấp xỉ 1 km, bao gồm 4 tòa với chiều cao 11 tầng. Ông Cung Thành Đạt, Tổng giám đốc Baumschlager Eberle Asean, đơn vị tư vấn thiết kế The Coastal Hill cho biết, với ý tưởng mang đến không gian sống giữa rừng nhiệt đới cho khách và cư dân (living in a tropical forest), dự án có mật độ xây dựng rất thấp, thiết kế theo hướng hòa mình với thiên nhiên.

Hướng đến việc bảo vệ môi trường, Tập đoàn FLC dự kiến sẽ xây dựng The Coastal Hill là dự án đầu tiên đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn công trình xanh của Mỹ (LEED) và của Việt Nam (Lotus), trong đó có các tiêu chí như nâng cao chất lượng môi trường sống, tăng khả năng thích ứng của công trình với sự thay đổi của môi trường và sử dụng nguồn năng lượng tái tạo một cách tối ưu…

Không chỉ thân thiện với môi trường, giống như các dự án khác mà Tập đoàn FLC đã triển khai, The Coastal Hill được thiết kế với đầy đủ các tiện ích nhằm nâng cao chất lượng sống cho cư dân như bể bơi vô cực ngoài trời (infinity pool), khu vui chơi trẻ em, nhà biểu diễn ngoài trời…

Một điểm nổi bật và đầu tiên ở Việt Nam của dự án The Coastal Hill đó là có không gian biển nhân tạo (lagoon) dài 1km chạy bao trùm trước mặt 4 toà nhà, tạo ra một không gian mặt biển nhân tạo vô cực cho toàn bộ 1.500 phòng. Do đó, dù khách sạn toạ lạc trên đồi, nhưng du khách vẫn có cảm giác khách sạn nằm trước mặt biển.

Bể bơi vô cực với chiều dài xấp xỉ 1 km chạy dọc theo khách sạn sẽ là một trong những điểm nhấn quan trọng của dự án, tạo nên một không gian mát mẻ, trong lành và môi trường sống tiện nghi cho cư dân.

Bùng nổ du lịch: FLC hưởng lợi khi đầu tư đúng chu kỳ

Ông Nguyễn Trọng Thức, Giám đốc Phòng Dịch vụ nghiên cứu và tư vấn CBRE Việt Nam cho biết, doanh thu từ du lịch năm 2016 của Việt Nam đã tăng hơn 10%, từ mức 15 tỷ USD năm 2015 lên 17,7 tỷ USD năm 2016 cho thấy sức tăng trưởng bùng nổ của ngành du lịch, khách sạn tại Việt Nam. Và, FLC không nằm ngoài quy luật đó.

Năm 2015, FLC khai trương quần thể dự án FLC Sầm Sơn Beach & Golf Resort, bao gồm nhiều hạng mục như biệt thự nghỉ dưỡng, nhà liền kề, bungalow, khách sạn, sân golf 18 hố, bể bơi nước mặn ngoài trời, bể bơi bốn mùa, khu spa… Năm 2016, Tập đoàn tiếp tục khai trương quần thể FLC Quy Nhơn Beach & Golf Resort, với sân golf 18 hố (hiện đã nâng lên 36 hố), biệt thự, nhà liền kề, khách sạn, bể bơi…

Các dự án đều có công suất rất lớn. Đây là lý do trong năm 2017, FLC tiếp tục đưa Khách sạn FLC Grand Hotel quy mô xấp xỉ 600 phòng vào khai thác tại FLC Sầm Sơn, và tiếp đây là một tổ hợp khách sạn quy mô tại FLC Quy Nhơn, song hành với việc đầu tư thêm nhiều khu biệt thự, nhà liền kề, nhà phố… tại các dự án.

FLC Luxury Hotel Quy Nhơn vận hành từ tháng 7 năm 2016, đáp ứng 1.500 khách lưu trú.

Bùng nổ du lịch trong nước và lượng du khách quốc tế có lẽ là lý do khiến FLC liên tục mở rộng đầu tư. Tại buổi giới thiệu sản phẩm và cơ hội đầu tư do FLC tổ chức tại Singapore, ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn cho biết, tình trạng hết phòng tại FLC đã và đang diễn ra, và có thể tiếp tục trong tương lai khi nhu cầu nghỉ dưỡng của người dân và du khách quốc tế tăng lên.

Ông Quyết chia sẻ: “Ở góc độ nhà đầu tư, chúng tôi muốn công trình có được hiệu quả kinh tế cho mình và xã hội cao nhất. Còn trong vai trò một công dân, tôi muốn tạo nên những công trình đẹp cho đời, góp phần làm đẹp cho xã hội, từ đó tạo nên một diện mạo mới cho Việt Nam. Đó là lý do các dự án của FLC đều có quy mô lớn, yêu cầu tính thẩm mỹ rất cao, thân thiện với môi trường.

Tôi mong rằng, với chính sách hỗ trợ của Nhà nước, nỗ lực của FLC và các chủ đầu tư khác, cũng như người dân, một ngày gần đây, thế giới sẽ nhắc đến Việt Nam như một thiên đường về du lịch. Chúng tôi xây dựng các dự án của mình để trong xu hướng đó, các công trình của FLC sẽ là điểm dừng chân không thể thiếu của du khách khi du lịch tại Việt Nam”.

