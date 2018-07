Gan khỏe đến đâu sống thọ đến đó: 6 bí quyết "sống còn" bạn nên làm ngay để cứu gan sớm

Gan là một trong những bộ phận quan trọng nhất trên cơ thể và được gọi là "nhà máy hóa chất" phụ trách việc xử lý các công đoạn chất mà chúng ta ăn vào cơ thể, vì chức năng này mà gan cũng như chiếc "lá chắn" – bảo vệ cơ thể đi cùng với chịu nhiều rủi ro, các chất độc dư thừa trong cơ thể có thể bị tích tụ tại gan, từ đó sinh bệnh.

Nhiều người hiện chưa có thói quen chăm sóc sức khỏe hàng ngày nói chung và chăm sóc gan nói riêng, vì vậy mà bệnh về gan đang không ngừng gia tăng về số lượng người mắc cũng như mức độ trầm trọng.

Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của xu hướng béo phì và thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh, người mắc bệnh gan không do rượu đang ngày càng tăng, khi tình trạng bệnh phát triển mà không kịp thời khống chế, can thiệp, chúng sẽ trở nên ác tính hóa.

Sau đây là 6 nguyên tắc bảo vệ và chăm sóc gan tốt nhất bạn nên áp dụng càng sớm càng tốt.

1. Rời khỏi ghế sofa và vận động

Tập thể dục chính là một thói quen đầu tiên, chìa khóa quan trọng nhất để bảo vệ gan. Một nghiên cứu gần đây cho thấy việc bảo vệ gan không chỉ đòi hỏi phải tập thể dục nhiều hơn, mà còn có yêu cầu quan trọng đối với mọi người chính là hạn chế việc ngồi nhiều, ít vận động.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu phát triển tăng cao khi người ta không nghiêm chỉnh tuân thủ việc duy trì hoạt động thể dục, chỉ cần bạn rời khỏi chiếc ghế, đứng dậy đi lại đôi chút là mỡ dư thừa gan sẽ giảm đi. Do đó, đừng ngồi xem TV ngay sau khi bạn ăn xong, nên tìm mọi cách để đi lại nhiều hơn.

2. Hãy làm giảm số đo vòng bụng

Duy trì số đo vòng bụng hợp lý còn quan trọng hơn cố giảm cân để có một cân nặng hợp lý. Điều này được hiểu đơn giản là, dù cân nặng của bạn lý tưởng, nhưng vòng eo của bạn quá to thì vẫn không có lợi. Eo nhỏ luôn luôn tốt cho sức khỏe.

Một nghiên cứu năm 2016 đã chỉ ra rằng phụ nữ vòng eo trên 35 inch (89 cm), nam vòng eo hơn 40 inch (102 cm), làm tăng đáng kể nguy cơ gan nhiễm mỡ không cồn tăng nặng theo thời gian. Vì vậy, điều cần thiết nhất là hãy đo số đo vòng eo và cố gắng giữ nó trong phạm vi bình thường.

3. Hãy uống cà phê

Cà phê có lẽ là một loại "thuốc bổ" cho gan tốt nhất. Trong một số nghiên cứu lớn, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng cà phê có chức năng bảo vệ gan, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng uống một vài ly cà phê mỗi ngày giúp giảm xơ gan, đó là tình trạng viêm gan giai đoạn đầu tiên.

Ngoài ra, cà phê đã loại bỏ thành phần caffein và trà thảo mộc cũng có lợi cho việc duy trì sức khỏe của gan. Bạn nên chọn cho mình những đồ uống phù hợp thuộc nhóm này để uống hàng ngày.

4. Hãy giảm lượng đường xuống

Đường là một trong những "thủ phạm" của bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu, đặc biệt fructose được xem là gây hại cho gan nặng nề nhất. Lý do có thể là vì fructose được chuyển hóa hoàn toàn thông qua gan, trong khi sucrose và glucose có các đường chuyển hóa khác nhau thay thế.

Tuy nhiên, fructose chứa trong các loại trái cây tươi tốt cho sức khỏe gan, chú ý giảm lượng fructose trong các nguồn thực phẩm khác và hãy kiểm soát việc ăn ít hơn.

5. Hãy ăn thêm cà ri

Các chất dinh dưỡng chứa trong bột cà ri rất có lợi cho sức khỏe của gan, đặc biệt, một trong những thành phần chứa trong đó là nghệ vàng.

Củ nghệ chứa thành phần hoạt chất là curcumin. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng chất curcumin có thể trì hoãn những tổn thương do gan nhiễm mỡ không do rượu và các bệnh gan khác.

6. Bổ sung Axít béo Omega 3

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng các axit béo omega-3 có lợi cho sức khỏe gan. Nguồn chất này chứa nhiều trong thức ăn động vật hoang dã bao gồm cá hồi và cá mòi, các nguồn thức ăn thực vật bao gồm hạt Chia, hạt lanh, quả óc chó và đậu nành.

*Theo Health/Sina