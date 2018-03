Gạo dẫn đầu các mặt hàng về tăng trưởng xuất khẩu sang Bangladesh

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong giai đoạn 2013-2017, thương mại giữa Việt Nam – Bangladesh có những biến động trái chiều. Nếu như trong năm 2013-2014, tổng trị giá trao đổi th​ương mại giữa 2 quốc gia tăng mạnh 46,7% so với năm trước thì sang các năm 2015, 2016 xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Bangladesh lại quay chiều giảm tốc lần lượt là 20,2% và 0,7%.

Trong năm 2017, xuất khẩu từ Việt Nam sang quốc gia Nam Á này này tăng mạnh 56,5% dẫn đến tổng thương mại hai chiều giữa hai quốc gia quay lại đà tăng trưởng, tăng mạnh 52,1% so với năm 2016.

Trong năm 2017, số lượng doanh nghiệp Việt Nam tham gia xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Bangladesh tăng 7,4% so với năm trước. Trong khi đó, số lượng doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa có xuất xứ từ Bangladesh về Việt Nam tăng 16,9%. Tuy vậy, số lượng này vẫn chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ (chưa đến 0,1%) trong tổng số doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu của cả nước.



Nguồn: Tổng cục Hải quan

Trong năm 2017, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Bangladesh đạt 868 triệu USD, tăng mạnh 56,6% so với năm 2016, đứng thứ 31 trong tổng số các thị trường xuất khẩu của Việt Nam.

Một trong những nguyên nhân khiến kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Bangladesh tăng là do một số mặt hàng xuất khẩu tăng mạnh, dẫn đầu là mặt gạo. Trong năm 2016, trị giá xuất khẩu mặt hàng này chỉ ở mức khiêm tốn 12 nghìn USD thì đến năm 2017, tổng kim ngạch xuất khẩu của gạo đã lên đến con số 103 triệu USD.

Các mặt hàng khác có giá trị xuất khẩu tăng mạnh trong năm 2017 bao gồm: clanke và xi măng (tăng 67% so với năm 2016), xơ sợi dệt các loại (tăng 45%)…

Tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa từ Bangladesh theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam trong năm 2017 là 55 triệu USD, tăng nhẹ 5,1% so với năm 2016. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu có xuất xứ từ Bangladesh bao gồm: dược phẩm (đạt gần 19 triệu USD, tăng 12,7% so với năm 2016); nguyên phụ liệu dệt may da giày (đạt 14,7 triệu USD, tăng 14,4%), ….