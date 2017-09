“Ghế nóng” Cục Hải quan TP HCM đã có người ngồi

Tổng cục phó thôi kiêm nhiệm sau hai năm

Ngày 22/9, Tổng cục Hải quan có điện fax gửi Cục Hải quan TP.HCM và các đơn vị trực thuộc thông báo chương trình công bố quyết định nhân sự cấp lãnh đạo cục này. Theo thông báo, lãnh đạo Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan đã quyết định điều chuyển ông Hoàng Việt Cường, Phó Tổng cục thôi nhiệm vụ trực tiếp phụ trách Cục Hải quan TP.HCM, giao ông Đinh Ngọc Thắng, Cục phó trực tiếp phụ trách.

Cũng theo công văn của Tổng cục Hải quan, lễ công bố quyết định sẽ được tổ chức vào 10h ngày Thứ Hai, 25/9 tại trụ sở Cục Hải quan TP.HCM. Buổi lễ sẽ có sự hiện diện của lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Tài chính, lãnh đạo Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan TP.HCM, đại diện Ban tổ chức thành ủy TP.HCM…

Cục Hải quan TPHCM là đơn vị lớn nhất trong ngành hải quan, trực thuộc Tổng cục Hải quan (TCHQ), Bộ Tài chính. Đơn vị này chiếm tới 1/5 cán bộ nhân viên toàn ngành với gần 2.000 cán bộ, công chức trong biên chế. Có lẽ cũng vì số lượng nhân sự nhiều quá nên riêng ban lãnh đạo cục có tới... 6 cục phó. Hằng năm, Cục Hải quan TPHCM đóng góp tới 35% nguồn thu vào ngân sách Nhà nước của toàn ngành hải quan với hơn 100.000 tỷ đồng, quản lý hơn 40.000 doanh nghiệp (DN) tham gia hoạt động hải quan.

Nan giải bổ nhiệm cục trưởng

Như Tiền Phong từng phản ánh trong bài Ghế nóng Cục trưởng hải quan TPHCM: “Treo” hơn 2 năm, vì sao? cho thấy thực trạng, dù nắm giữ vị thế cực kỳ quan trọng như vậy nhưng đã hơn 2 năm qua (từ 1/6/2015 đến nay), Bộ Tài chính vẫn chưa chọn được người xứng đáng vào ngồi ghế Cục trưởng Cục Hải quan TPHCM sau khi bà Cục trưởng Nguyễn Thị Thu Hương nghỉ hưu. Do đó, ông Hoàng Việt Cường, Tổng cục phó TCHQ vẫn phải kiêm nhiệm, phụ trách đơn vị. Theo quy định, việc bổ nhiệm này phụ thuộc Bộ Tài chính và Thành ủy TPHCM.

Lật lại quá trình bổ nhiệm trước đó mới thấy vô cùng phức tạp. Đầu tháng 6 vừa qua, Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính phải có văn bản 829 liên quan việc bổ nhiệm cán bộ có dấu hiệu sai phạm tại Cục Hải quan TPHCM. Theo đó, ngày 6/10/2016, Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính đã làm việc với Thường trực Thành ủy TPHCM về nhân sự Cục Hải quan TPHCM.

Qua đó, thống nhất cần sớm kiện toàn nhân sự cục trưởng cục này từ nguồn nhân sự tại chỗ đã được quy hoạch. Bộ Tài chính tổ chức lấy phiếu thăm dò tín nhiệm bổ nhiệm chức danh cục trưởng đối với ba Phó Cục trưởng gồm: Ðinh Ngọc Thắng, Phan Minh Lê, Phạm Quốc Hùng vốn đã được quy hoạch. Tuy nhiên, kết quả cả ba người đều chỉ đạt mức tín nhiệm dưới 50%.

Liên tiếp sau đó, hàng loạt đơn thư tố cáo tiêu cực, tham nhũng, vi phạm điều lệ đảng viên đối với một trong những người được đề bạt lấy phiếu thăm dò tín nhiệm là ông Đinh Ngọc Thắng - Cục phó Cục Hải quan TPHCM. Ngoài ra, còn có ông Đỗ Thanh Quang – Chi cục trưởng Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất cũng bị tố cáo có sai phạm.

Theo nội dung đơn thư, suốt từ năm 2013 đến nay, hai ông Thắng và Quang liên tục đi nước ngoài hàng chục lần nhưng nhiều lần trong đó không xin phép tổ chức, cấp ủy Đảng hoặc báo cáo không trung thực. Trên cơ sở đơn thư tố cáo, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã vào cuộc xác minh. Theo Bộ Tài chính, sau đó, Bộ Công an và Cơ quan an ninh điều tra đã trả lời chưa đủ cơ sở kết luận ông Đinh Ngọc Thắng có liên quan đến sai phạm.

Ngày 28/4/2017, Bộ Tài chính đã chủ trì, phối hợp Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM lấy phiếu thăm dò tín nhiệm giới thiệu bổ nhiệm chức vụ cục trưởng với cả ba trường hợp được quy hoạch. Kết quả bỏ phiếu lần này, cả ba cục phó Ðinh Ngọc Thắng, Phan Minh Lê, Phạm Quốc Hùng vẫn chỉ đạt dưới 50% số phiếu.

Căn cứ nhận xét, đánh giá cán bộ và kết quả lấy phiếu thăm dò tín nhiệm, Ban lãnh đạo và Thường vụ Ðảng ủy TCHQ thống nhất và báo cáo Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính phê duyệt chủ trương, tiến hành các thủ tục bổ nhiệm ông Ðinh Ngọc Thắng giữ chức Cục trưởng.

Tại hội nghị cán bộ chủ chốt, ông Ðinh Ngọc Thắng được 38/53 phiếu (71,7%) đồng ý bổ nhiệm. Thế nhưng, tại hội nghị liên tịch giữa tập thể lãnh đạo và cấp ủy Cục Hải quan TPHCM, ông Thắng được 12/24 phiếu (50%) đồng ý. Do không đạt được tỷ lệ tín nhiệm hơn 50% theo quy định, Bộ Tài chính đã tạm dừng triển khai quy trình bổ nhiệm đối với ông Ðinh Ngọc Thắng. Đến nay, việc bổ nhiệm chức vụ cục trưởng vẫn giậm chân tại chỗ.

Kể từ đó, các đơn thư nặc danh tố cáo sai phạm trong hoạt động hải quan cũng như vi phạm đi nước ngoài đối với công chức của ông Đinh Ngọc Thắng và Đỗ Thanh Quang tiếp tục được gửi đi các cấp, bộ ngành và Chính phủ.

Tổng cục Hải quan có Công văn số 826/TCCB do ông Nguyễn Duy Thông, Vụ phó Vụ Tổ chức cán bộ TCHQ ký ngày 19/7/2017 chỉ đạo kiểm tra, xử lý về việc công chức vi phạm đi nước ngoài, giai đoạn từ 1/1/2014 đến 31/12/2016. Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan TPHCM phải rà soát, thống kê các tài liệu liên quan báo cáo gửi về tổng cục (qua Vụ tổ chức cán bộ) trước ngày 30/8/2017 để xem xét, chỉ đạo cụ thể.

Ngày 20/9, TAND TPHCM đã đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Trường Duy (công chức Đội Kiểm soát hải quan - Cục Hải quan TPHCM) về tội nhận hối lộ. Tuy nhiên, ngay phần thủ tục, các luật sư đã đề nghị hoãn phiên tòa để triệu tập thêm những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan như đại diện phía hải quan, tập đoàn viễn thông để xác định các số điện thoại liên lạc với bị cáo... Một trong những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là ông Đinh Ngọc Thắng, Phó cục trưởng Cục Hải quan TP HCM đã được tòa án triệu tập nhưng vắng mặt trong khi ông Thắng vẫn dự cuộc họp về công tác nhân sự tại đơn vị, một công việc không đến mức cấp bách phải vắng mặt.