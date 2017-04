Ghi nhận lãi từ công ty liên doanh liên kết, VnSteel lãi 233 tỷ đồng quý 1/2017, gấp 20 lần cùng kỳ năm 2016

Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP (VNSteel – mã chứng khoán TVN) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2017 với doanh thu thuần đạt 4.431 tỷ đồng, tăng 100 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 58,5 tỷ đồng, giảm mạnh 22 tỷ đồng so với quý 1 năm ngoái. Chi phí tài chính tăng 4 tỷ đồng, trong đó chủ yếu tăng lãi tiền vay và lỗ chênh lệch tỷ giá.

Dù chi phí bán hàng giảm mạnh 36 tỷ đồng so với cùng kỳ, nhưng chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng mạnh 22 tỷ đồng, nên tổng cả chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cả quý đạt 176 tỷ đồng, giảm được 14 tỷ đồng so với quý 1 năm ngoái.

Đáng chú ý, quý 1 năm nay VnSteel ghi nhận 58 tỷ đồng lợi nhuận từ các công ty con, công ty liên kết, trong khi cùng kỳ năm ngoái ghi lỗ hơn 150 tỷ đồng. Kết quả, này giúp riêng quý 1/2017 TVN đạt 233,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 20 lần so với lợi nhuận đạt được quý 1 năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ đạt gần 207 tỷ đồng.

Ngày 25/4 vừa qua Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP vừa tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2017. Đại hội đã thông qua kết quả kinh doanh năm 2016 với doanh thu thuần đạt 17.850 tỷ đồng, tăng 755 tỷ đồng so với năm 2015, tương ứng mức tăng 4%. Đáng chú ý, năm 2016 VnSteel ghi nhận 174 tỷ đồng lợi nhuận từ các công ty liên doanh liên kết, trong khi năm 2015 ghi lỗ hơn 200 tỷ đồng. Do vậy, lợi nhuận sau thuế thu về đạt hơn 834 tỷ đồng, tăng gần 5 lần so với năm 2015. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ hơn 757 tỷ đồng.

Kết quả này giúp cho tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế của công ty đến cuối quý tăng lên 783 tỷ đồng. Tuy nhiên, ĐHCĐ công ty đã thông qua kế hoạch không chia cổ tức năm 2016 cho cổ đông.

Thái Phương

Theo Trí thức trẻ/TVN