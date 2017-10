Giá bán căn hộ sắp bật tăng trở lại

Các căn hộ bán được trong quý 3/2017 sụt giảm do dự án mở bán không nhiều

Theo báo cáo của CBRE, các căn hộ bán được trong quý 3/2017 sụt giảm do các dự án mới mở bán không nhiều, khoảng 7.207 căn được bán ra trong quý 3, giảm 25% so với quý trước và 9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Phân khúc trung cấp chiếm 60% tổng số căn chào bán mới trong quý 3/2017. Phân khúc cao cấp giảm đáng kể, thấp hơn quý 2 tới 32%.

Xét theo vị trí, phía Nam thành phố đang chiếm ưu thế hơn so với phía Đông, chiếm 50% của tổng nguồn cung mới. Phần lớn nguồn cung tại phía Nam là từ các dự án ở quận 7 (River Panorama, Lavida+, Garden Bay, Lux Garden) và quận 8 (Topaz Elite, Tara Residence).

Giá bán trung bình tại thị trường sơ cấp ghi nhận ở mức 1.500 USD/m2, giảm 3% so với quý trước và 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự sụt giảm đáng kể này, so với năm ngoái là do nguồn cung phân khúc trung cấp tăng.

Trái lại, giá bán phân khúc cao cấp tăng 5% so với quý trước và 10% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ vào sự ra mắt của các sản phẩm chất lượng tốt đến từ các chủ đầu tư nước ngoài với tỉ lệ bán 100% mỗi dự án.

Lý giải về sự hạ nhiệt của thị trường căn hộ TP HCM, CBRE cho rằng, thực trạng không mấy khả quan này phần lớn do các chủ đầu tư và cả khách hàng bị tác động tâm lý hạn chế mua bán, xuống tiền vào tháng 7 âm lịch.

Các doanh nghiệp có xu hướng chậm ra hàng vào thời điểm thị trường vướng rào cản tâm lý nhưng nhiều khả năng nguồn cung sẽ quay trở lại mạnh mẽ trong những tháng cuối năm.

CBRE cũng dự báo, trong quý 4/2017, thị trường căn hộ TP HCM sẽ đón nhận nhiều sản phẩm cao cấp được tung ra tại trục đô thị phía Đông, cụ thể là Thủ Thiêm và quận 2. Với các dự án cao cấp sẽ ra mắt vào quý sau, giá bán bình quân toàn thị trường sẽ bật tăng trở lại.