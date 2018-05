Giá cà phê rớt xuống mức thấp nhất trong 12 tháng

Kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua 15/5, trên sàn ICE Europe – London, giá cà phê Robusta tiếp tục sụt giảm. Kỳ hạn giao ngay tháng 7 giảm thêm 14 USD, xuống 1.728 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 9 giảm 16 USD, còn 1.719 USD/tấn. Khối lượng giao dịch trên mức trung bình. Cấu trúc giá đảo gia tăng khoảng cách.



Tương tự, trên sàn ICE US – New York, giá cà phê Arabica sụt giảm phiên thứ ba liên tiếp . Kỳ hạn giao ngay tháng 7 giảm 0,65 cent xuống 116,95 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 9 cũng giảm thêm 0,65 cent còn 119,25 cent/lb. Khối lượng giao dịch khá cao trên mức trung bình.

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên tiếp tục giảm, thêm 300 đồng, xuống dao động trong khung 35.000 – 35.500 đồng/kg, mức thấp kể từ đầu niên vụ cà phê hiện tại cũng là mức thấp trong vòng 12 tháng qua.

Giá cà phê Robusta xuất khẩu loại 2, 5% đen vỡ, đứng ở mức 1.599 USD/tấn, FOB – HCM, với chênh lệch trừ lùi co về 115 – 120 USD theo giá kỳ hạn tháng 9 tại London .

Các dữ liệu báo cáo của kinh tế Mỹ đưa ra hôm qua đã đẩy chỉ số đồng USD tăng vọt, qua đó kéo giá vàng và giá dầu thô tăng theo do thu hút dòng vốn đầu cơ rót vào, là điều hết sức bất lợi cho giá cà phê. Bên cạnh còn do đồng Reais của Brazil tiếp tục giảm thấp trong rổ tiền tệ trước bất ổn chính trị do cuộc bầu cử mới đang tới gần (1 USD = 3,6496 Reais) đã thúc đẩy người Brazil đẩy mạnh bán hàng vụ mới với dự báo được mùa "kỷ lục".

Dự báo sản lượng Brazil niên vụ cà phê 2018/2019, theo Agrimoney.com

Trong khi đó, thông tin ba thành viên "nghèo nhất" của EU (Romania, Bulgaria. Croatia) muốn gia nhập khối Eurozone và việc Mỹ đang đe dọa trừng phạt Liên minh châu Âu sau khi Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cáo buộc hãng Airbus đã nhận sự tài trợ bất hợp pháp của các chính phủ đã làm cho đồng Euro suy yếu. Đồng Euro yếu gây thêm bất lợi cho giá cà phê Robusta do sàn giao dịch cà phê này đóng ở châu Âu, trong bối cảnh kinh tế của "lục địa già" vẫn còn nhiều trì trệ và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vẫn duy trì lãi suất đồng Euro ở mức thấp như hiện nay.

Báo cáo Cam kết của Thương nhân (CFTC) từ sàn New York cho thấy, tính đến thứ Ba ngày 08/5, bộ phận đầu cơ phi thương mại đã giảm vị thế bán ròng ngắn hạn bớt 8,14% so với tuần trước đó, xuống còn bán ròng ở 41.785 lô, tương đương 11.845.862 bao và có khả năng đã gia tăng trở lại sau những phiên giao dịch khá tiêu cực vừa qua.

Báo cáo Cam kết của Thương nhân (CFTC) từ sàn London cho thấy, tính đến cùng kỳ báo cáo, đầu cơ phi thương mại đã giảm vị thế bán ròng ngắn hạn bớt 69,37%, xuống đăng ký bán ròng ở 3.804 lô, tương đương với 634.000 bao và có khả năng đã gia tăng trở lại sau những phiên giao dịch nhìn chung là tiêu cực trong những ngày vừa qua.

Góp phần vào sự tiêu cực của giá cà phê Robusta không chỉ do hai nhà sản xuất lớn là Brazil và Indonesia đang vào thu hoạch vụ mới mà không thể không kể đến việc ICE – Europe thông báo sẽ thu phí FOT (giao hàng lên xe tải/tàu lửa – free on truck/train) với chi phí cộng thêm từ 40 – 50 USD/tấn cho hàng giao kỳ hạn tháng 7 trở đi.

Thị trường cà phê nội địa Việt Nam tiếp tục trạng thái đóng băng chờ giá cả cải thiện hơn, trong khi thị trường xuất khẩu cũng không ghi nhận được thương vụ mới đáng kể nào ngoại trừ thực hiện việc giao hàng cho những hợp đồng đã ký trước đây.