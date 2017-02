Giá cá tra tiếp tục tăng, lên mức cao nhất trong 7 năm

Ngày 21.2, giá cá tra được doanh nghiệp giao dịch tại ao từ 25.500-26.000 đồng/kg đối với cá có size từ 1kg trở lên, tăng 1.000 đồng/kg so với tuần trước. Tuy nhiên, thị trường không có để cung cấp.

Theo tính toán của doanh nghiệp, nguồn cung nguyên liệu chỉ còn đáp ứng được 40% nhu cầu, kéo dài từ tháng 3 đến cuối năm nên tình hình này dự báo sẽ đẩy giá cá tra tiếp tục tăng. Lượng cá thu hoạch năm 2017 trong dân và doanh nghiệp còn chưa đến 500.000 tấn. Do đó, các nhà máy ở khu vực Cần Thơ, sản lượng cá tra chế biến trong đầu tuần này tiếp tục giảm, còn chưa đến 20% so với cùng kỳ. Tại An Giang và Đồng Tháp tuần trước là 50%, tuần này còn chưa đến 40%, trong khi Bến Tre và Tiền Giang chưa đến 30%.

Đặc biệt, các doanh nghiệp có thị phần xuất khẩu lớn nhất lại là những doanh nghiệp đang gặp khó khăn nhất về nguyên liệu.

Trước tình hình này, cá tra sẽ là mặt hàng thiếu hụt nặng nhất trong năm 2017 cung cấp cho các thị trường nhập khẩu. Giá xuất khẩu cá tra cũng đang tăng. Tại thị trường chấu Á, giá trung bình là 2,7USD/kg, tăng 10% so với cách đây một tuần và dự báo tiếp tục tăng trong tháng 3 và tháng 4, dự kiến ở mức 2,8-3USD/kg.

Tại thời điểm này, Hồng Kông và Trung Quốc đang là hai thị trường thiếu hụt cá tra nghiêm trọng nhất do sản lượng tồn kho của nhà xuất khẩu và nhập khẩu không còn. Bên cạnh đó, việc Trung Quốc đang bị dịch cúm gia cầm lan rộng, khiến nhu cầu nhập khẩu cá tra tại thị trường này gia tăng.

Tại thị trường Mỹ, sản lượng cá tra xuất khẩu của Việt Nam vào đây trong tháng 1 và 2 cũng giảm 40% so với cùng kỳ do doanh nghiệp không có hàng để giao. Dự báo, giá xuất khẩu cá tra vào thị trường Mỹ trong 6 tháng đầu năm cũng sẽ tăng theo các thị trường khác. Đặc biệt, loại cá phi lê có size từ 8-12 pound chỉ đủ cung ứng được 50% so với nhu cầu tiêu thụ tại Mỹ.

Bên cạnh đó, cá phi lê có size từ 300 gram đến 500 gram đang là mặt hàng khan hiếm nhất và sẽ không đáp ứng được nhu cầu khách hàng truyền thống. Giá giao dịch của size cá loại này sẽ cao hơn từ 20-30 cent/kg.

Ngoài vấn đề hụt nguyên liệu, hiện nay, thời tiết tại các tỉnh ĐBSCL đang diễn biến thất thường. Trong tháng 2, mưa và nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm ảnh hưởng đến việc ương cá giống. Dự báo, cá giống sẽ chậm hơn một tháng, thay vì có giống mới vào tháng 4 tháng 5, thì nay phải rơi vào tháng 5 và 6. Với tình hình con giống hiện nay, cá tra nguyên liệu có lại để cung ứng cho nhà máy sớm nhất cũng phải tới tháng 2.2018. Đối với loại cá có size từ 1,3 kg trở lên, nếu có lại cũng phải đến đầu 2019.

Hà Anh

Theo Trí thức trẻ