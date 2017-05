Giá chè thế giới có thể tăng gần gấp đôi vì thiên tai gây mất mùa

Các chuyên gia và thương gia đều có chung nhận định giá chè trên thị trường thế giới sẽ tăng thêm nữa trong năm nay sau khi thời tiết khô hạn ảnh hưởng tới sản lượng ở những thị trường cung cấp chủ chốt như Ấn Độ và Kenya, trong bối cảnh lũ lụt trầm trọng gần đây có thể làm gián đoạn việc vận chuyển mặt hàng này từ Sri Lanka – một nhà cung cấp quan trọng khác.

Sản lượng chè của Kenya - nước xuất khẩu chè đen lớn nhất thế giới - đã giảm hơn 1/3 trong quý I/2017 so với cùng kỳ năm trước sau khi khô hạn xảy ra ở nhiều khu vực trên đất nước này. Theo Hiệp hội Chè Kenya, sản lượng trong quý I năm nay chỉ đạt 90,09 triệu kg. Hạn hán đã khiến 2,7 triệu người dân Kenya cần viện trợ lương thực, đồng thời đẩy giá lương thực thực phẩm tăng mạnh. Giá chè trung bình hiện ở mức 3,01 USD/kg, so với 2,5 USD/kg một năm trước đây.

Cơ quan Nông nghiệp và Lương thực Kenya dự báo sản lượng chè năm nay sẽ giảm 11% xuống chỉ 420 triệu kg, từ mức 473 triệu kg năm 2016 – mức cao kỷ lục lịch sử và cao hơn 18,4% so với năm trước đó. Chè là một trong những nguồn thu ngoại tệ chính của nền kinh tế lớn nhất Đông Phi này. Kenya xuất khẩu chè chủ yếu sang Pakistan, Ai Cập và Các Tiểu Vương quốc Arập Thống nhất.

Sản lượng chè của Ấn Độ – nước sản xuất chè đen lớn nhất thế giới - quý I/2017 cũng giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái, từ mức 105,78 triệu kg xuống chỉ 88,61 triệu kg. Riêng trong tháng 3, sản lượng giảm mạnh 21% xuống 56,08 triệu kg do khô hạn xảy ra ở bang trồng chè lớn nhất nước này – bang Assam thuộc miền Đông Bắc Ấn Độ.

Hiệp hội Chè Ấn Độ cho biết sản lượng của Assam trong tháng 3 chỉ đạt 21 triệu kg, giảm 37,4% so với cùng tháng năm ngoái. Nếu xu hướng hiện tại còn tiếp diễn thì sản lượng chè Ấn Độ năm 2017 sẽ chỉ đạt khoảng 1.220 triệu kg, so với 1.239 triệu kg năm 2016. Ấn Độ là nước sản xuất chè lớn thứ 2 thế giới, xuất khẩu chè đen CTC chủ yếu tới Ai Cập, Pakistan và Anh, và xuất khẩu chè truyền thống (orthodox) chủ yếu tới Irag, Iran và Nga.

Trong khi đó, Sri Lanka đang phải gánh chịu đợt mưa lũ và lở đất nghiêm trọng, làm chết hơn 150 người và khiến giao thông gần như đình trệ. Tại nước sản xuất chè khác là Bangladesh cũng đang xảy ra trận bão lớn gây thiệt hại nặng nề tới mùa màng.

Sản lượng chè quý I/2017 của top 3 nhà sản xuất hàng đầu thế giới

BusinessLine dẫn tin từ chuyên gia tập san Global Tea Digest, ông Rajesh Gupta cho biết sản lượng chè đen toàn cầu từ đầu năm tới nay đã giảm 21,03% so với cùng kỳ năm 2016, xuống mức 264,27 triệu kg, từ mức 334,66 triệu kg.

Các chuyên gia nhận định giá chè liên tiếp tăng sẽ có lợi cho những công ty sản xuất chè như McLeod Russel và Goodricke Group Ltd của Ấn Độ cũng như những công ty sản xuất chè châu Phi như Kapchorua Tea Company Ltd và Williamson Tea Kenya Ltd.

“Chúng tôi dự đoán giá sẽ tiếp tục vững từ nay tới cuối năm. Giá chè thế giới hiện đã cao hơn 15% - 20% so với cùng kỳ năm ngoái”, Reuters dẫn lời Kamal Baheti, người phụ trách tài chính của McLeod Russel – công ty chè lớn nhất thế giới – cho biết.

Giá loại chè ngon nhất của Kenya đã tăng tới 3,92 USD/kg trong phiên đấu giá tuần qua, tức là tăng 22,5% so với một năm trước đây.

“Khối lượng chè chuyển tới phiên đấu giá (tại Sri Lanka) chắc chắn sẽ giảm”, ông Rohan Pethiyagoda, chủ tịch Hiệp hội Chè Sri Lanka cho biết, và thêm rằng việc vận chuyển rất khó khăn vì nhiều tuyến đường bị phong toả do lũ lụt hoặc lở đất.

“Sản lượng đã giảm trên toàn thế giới, điều này sẽ khiến giá cao trong suốt cả năm nay”, ông A N Singh, giám đốc điều hành của Goodricke Group, hãng sản xuất chè ở thành phố Kolkata thuộc miền Đông Ấn Độ cho biết. Ông nhận định sản lượng của Ấn Độ năm 2017 sẽ thấp hơn 15 – 20% so với mức 1,24 tỷ kg của năm 2016 trong khi tiêu thụ lại đang gia tăng.

Nếu thời tiết ở Kenya tốt lên thì sản lượng có thể sẽ hồi phục trong 6 tháng cuối năm, tuy nhiên điều đó có nghĩa là không mất mùa thêm nữa, chứ thực tế “đã bị mất mùa trong vấy tháng qua và không thể bù đắp trong những tháng còn lại của năm nay, ông Baheti của McLeod Russel dự đoán.

Một thương gia ở Mombassa (Kenya) cũng chung nhận định khi cho rằng giá chè sẽ duy trì ở mưc hiện nay, thậm chí có thể tăng thêm nữa tuỳ thuộc vào “sản lượng của Kenya trong vài tháng tới”.

Thậm chí một thương gia ở Kolkata (Ấn Độ) còn tin rằng nếu sản lượng chè thế giới không hồi phục trong vài tháng tới thì “giá có thể tăng lên trên 4,5 USD”.

Vân Chi

Theo Trí thức trẻ