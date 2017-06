Giả danh Giám đốc Công ty xổ số lừa đảo nhiều tỷ đồng

Các đối tượng trên đã lập một kịch bản hoàn hảo, từ cán bộ đến giám đốc công ty xổ số, dẫn dụ bị hại vào "mê hồn trận", khiến bị hại mất hết phương hướng, đưa tiền cho chúng để chơi xổ số, số đề. Sau khi bị hại gửi tiền, các đối tượng lập tức "biến mất" luôn. Với thủ đoạn trên, các đối tượng đã chiếm được tiền tỷ của bị hại khiến nhiều gia đình lâm vào cảnh tan cửa, nát nhà.

Để lừa các bị hại, hằng ngày, Nguyễn Văn Có tìm kiếm trên mạng Internet thông tin các công ty mới thành lập để lấy thông tin và số điện thoại của Giám đốc, sau đó gọi điện, giả danh Giám đốc Công ty xổ số gọi điện “cho” số đề. Một trong những bị hại của các đối tượng là anh Trương Văn Huyền, 41 tuổi, ở thôn Ô Cách, xã Đông Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Có và Giàu Em thống nhất thủ đoạn lừa đảo anh Huyền, bằng cách Có lấy là tên “Dũng”, còn Giàu Em lấy tên “Ba Thịnh” làm ở Hội đồng Công ty Xổ số thủ đô, để cho anh Huyền số đánh lô đề.

Tiếp đó Có gọi điện thoại cho anh Huyền và giới thiệu là “Dũng”, quá trình nói chuyện “Dũng” (tức Có) nói quen người tên là “Ba Thịnh” (tức Giàu Em) làm ở Hội đồng Công ty Xổ số thủ đô và chú “Ba Thịnh” đang tìm người để cùng làm với Công ty xổ số thủ đô, “Dũng” (Có) cho anh Huyền số điện thoại của Giàu Em và bảo đó là số điện thoại của chú “Ba Thịnh”.

Tin là thật, anh Huyền đã gọi điện thoại cho Giàu Em, và Giàu Em xưng tên là “Ba Thịnh” đang công tác tại Hội đồng Công ty Xổ số thủ đô. “Ba Thịnh” (Giàu Em) nói với anh Huyền là công ty đang có chương trình làm con số lô để xử lý các tụ điểm lô đề trên địa bàn và rủ Huyền tham gia cùng công ty.

Tưởng thật, anh Huyền đồng ý, thì Giàu Em và Có bàn bạc với nhau yêu cầu anh Huyền phải tham gia đánh 5.000 điểm lô thì mới cho số, anh Huyền cũng nhất trí tham gia.

“Câu” được mồi, Giàu Em và Có bàn bạc chọn 2 con số ngẫu nhiên là 57 và 73 để cho anh Huyền đánh lô đề. Kết quả xổ số ngày hôm đó có về số 57 và anh Huyền thắng được 90.000.000đ.

Khi biết anh Huyền trúng đề, lập tức Giàu Em liên lạc với anh Huyền yêu cầu anh Huyền chia một nửa số tiền thắng theo thỏa thuận. Anh Huyền đã chuyển 45.000.000 đồng vào tài khoản ngân hàng theo yêu cầu của Giàu Em.

Sau khi anh Huyền chuyển tiền, thì Giàu Em và Có lại bàn bạc tiếp tục lừa đảo anh Huyền bằng cách thông báo với anh Huyền về việc công ty có chương trình làm con số giải đặc biệt, nếu anh Huyền muốn tham gia góp cổ đông thì nộp số tiền 2 tỷ đồng, để mỗi tháng được cho trước 3 con số giải đặc biệt.

Về phía anh Huyền, sau khi trúng đề nên rất tin tưởng vào việc "cho số" của Dũng và "chú Ba Thịnh". Chính vì vậy, khi các đối tượng này nói rằng "công ty"cho số đặc biệt, phải đóng tiền để làm cổ đông, anh Huyền khá tin tưởng.

Tuy nhiên, do số tiền chúng yêu cầu khá lớn (2 tỷ đồng) nên anh Huyền chần chừ, không muốn tham gia tiếp nhưng các đối tượng thúc giục nhiều lần, đưa ra nhiều viễn cảnh khiến anh tin tưởng, tiếp tục gửi tiền.

Lập tức, các đối tượng trên nhắn cho anh Huyền 4 số tài khoản, yêu cầu anh gửi vào. Ngày 3-5, anh Huyền gửi 1 tỷ đồng vào tài khoản của các đối tượng và chần chừ chưa muốn gửi cả 2 tỷ.

Tuy nhiên, Có và Giàu Em liên tục gọi điện thúc giục, yêu cầu phải chuyển 1 tỷ còn lại nếu không sẽ mất 1 tỷ đã chuyển khiến anh Huyền lo lắng, đến ngày hôm sau, phải chuyển thêm 1 tỷ đồng nữa.

Sau khi nhận được tiền, các đối tượng liền tắt máy, không liên lạc được nữa. Không còn cách nào khác, anh Huyền đành báo cáo với cơ quan Công an. Xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, Công an tỉnh Bắc Ninh đã lập chuyên án do Đại tá Nguyễn Công Nghiệp, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh làm Trưởng ban; Đại tá Lê Sỹ Phác, Trưởng phòng CSĐT tội phạm kinh tế (PC46) làm Phó trưởng ban; áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh với các đối tượng; CBCS Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng PC46 chủ công phá án.

Qua xác minh, cơ quan Công an phát hiện, các đối tượng đều ở Bạc Liêu. Ngay sau khi bị hại gửi tiền, lập tức chúng đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm đến các cây ATM để rút hết tiền trong tài khoản. Đặc biệt, các đối tượng đã sử dụng CMND giả để mở cả 4 tài khoản trên nên việc xác minh gặp nhiều khó khăn.

Với sự phối hợp chặt chẽ, nhiệt tình của các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, một tổ công tác do đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao làm Tổ trưởng đã đi Bạc Liêu, tổ chức bắt giữ các đối tượng. Đây là vùng sông nước, nhiều đầm phá nuôi tôm, các đối tượng thường ở các đầm này gọi điện để lừa đảo bị hại.

Sau nhiều ngày lần tìm, Phòng PC46 Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ được Có và Giàu Em. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Có và Lưu Giàu Em đã khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh Trương Văn Huyền như trên.

Theo lời khai của các đối tượng thì hằng ngày chúng gọi điện cho hàng trăm người để cho số nên chắc chắn trong những người đó, sẽ có người trúng. Khi người nào trúng, lập tức các đối tượng gọi lại, yêu cầu chia tiền, đồng thời dụ dỗ bị hại “cổ phần” với chúng.

Ngoài vụ lừa đảo anh Huyền, các đối tượng đã khai nhận thêm một số vụ lừa đảo khác với thủ đoạn tương tự.

Thiếu tá Trịnh Văn Tú, Đội trưởng Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, PC46 Bắc Ninh khuyến cáo, hiện nay, tình trạng lừa đảo qua mạng khá phổ biến.

Chính vì vậy, người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đặc biệt là đối với những giao dịch qua Zalo, Facebook, điện thoại... mà không rõ chủ thể là ai thì không nên giao dịch, chuyển tiền.

Hằng ngày, các đối tượng gọi điện cho số hàng trăm người nên chắc chắn sẽ có người trúng, đây là trường hợp ngẫu nhiên. Chính vì vậy, người dân không nên nghe theo các đối tượng, nếu phát hiện bất thường cần báo cho cơ quan Công an biết để ngăn chặn kịp thời.

Theo Phương Thủy

Công An nhân dân