Giá dầu cài số lùi 5 tuần liên tiếp

Sau khi giảm 2,8% hôm thứ Năm, giá dầu thô Mỹ WTI giao tháng 10 tăng 6 cent ngày 1/9, tương đương 0,1%, lên 47,29 USD/thùng tại Sàn giao dịch New York. Tính cả tuần, giá dầu giảm 1,2% và là tuần giảm thứ năm liên tiếp.

Diễn biến giá dầu WTI. Biểu đồ: Finviz

Giá dầu Brent giao tháng 11 giảm 11 cent, tương đương 0,2%, lên mức 52,75 USD/thùng. Kết tuần, giá dầu này tăng 1,5%.

Diễn biến giá dầu Brent. Biểu đồ: Finviz

Trong khi đó, giá xăng giao tháng 10 giảm 3,1 cent, tương đương 1,8%, còn 1,748 USD/gallon. Giá xăng ngày 1/9 tăng lên đỉnh cao nhất trong vòng hơn 2 năm. Tính cả tuần, giá xăng tăng 13,4% - mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 2/2017.

Giá xăng dầu biến động do một số nhà máy lọc dầu dọc Vịnh Mexico vẫn đóng cửa do bị ngập lụt sau cơn bão Harvey. Khoảng 22% công suất lọc đầu Mỹ vẫn chưa hoạt động trở lại tính đến cuối thứ Năm, gây ảnh hưởng lớn đến nguồn cung xăng.

Các chuyên gia phân tích của ngân hàng Commerzbank cho biết Bộ Năng lượng Mỹ quyết định xuất 1 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược. Điều này có nghĩa rằng các nhà máy lọc dầu vẫn đóng cửa không chỉ do ngập lụt mà trong một số trường hợp còn do thiếu nguồn cung dầu thô do khai thác và nhập khẩu bị gián đoạn.

Số liệu của Baker Hughes cho thấy số giàn khoan đang hoạt động ở Mỹ không đổi trong tuần này. Công ty này cho rằng chưa thể kiểm tra số giàn khoan ở 47 hạt thuộc ở nam Texas do tác động của bão Harvey.