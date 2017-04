Giá đường thấp nhất 1 năm và dự báo giảm tiếp

Đường thô giao tháng 7 trên sàn New York đã xuống mức 16,03 US cent/lb, thấp nhất kể từ ngày 9/5/2016. Đường trắng giao tháng 8 trên sàn London cũng đã giảm xuống 466,50 USD/tấn, giảm 27% so với mức cao nhất từ đầu năm tới nay là 560 USD/tấn đạt được vào ngày 21/2/2017.

Cuối năm 2016 giá đường thô đã lên mức cao kỷ lục 5 năm là 23 US cent/lb do nguồn cung thiếu hụt trên toàn cầu suốt 2 năm liền. Tuy nhiên từ đó giá đã liên tiếp giảm do sản lượng hồi phục.

Thị trường ngày càng mất hy vọng vào việc Ấn Độ sẽ nhập khẩu nhiều đường trong khi liên tiếp có thông tin mới về sản lượng tăng hoặc nhu cầu nhập khẩu giảm, đặc biệt từ những thị trường chủ chốt như Ấn Độ, Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU)…

Đầu tháng này, Ấn Độ thông báo cho phép nhập khẩu miễn thuế 500.000 tấn đường thô. Con số này thấp hơn rất nhiều so với đồn đoán của thị trường nên nhiều nhà đầu cơ hy vọng Ấn Độ sẽ cho phép nhập khẩu thêm nữa trong năm nay.

Tuy nhiên, khả năng điều này sẽ khó xảy ra khi Hiệp hội các nhà máy đường Ấn Độ (ISMA) ngày 25/4 cho biết doanh số bán đường tại nước tiêu thụ lớn nhất thế giới này đang giảm nên họ có đủ đường dự trữ cho tới vụ sau và sẽ không cần nhập khẩu thêm nữa trong những tháng tới. ISMA cho biết doanh số bán đường sẽ giảm 1 triệu tấn trong niên vụ bắt đầu từ tháng 10/2016, xuống khoảng 23,8 đến 24 triệu tấn, so với mức thông thường khoảng 25 triệu tấn, khiến thị trường đường nước này đang hạ nhiệt rất nhanh. ISMA dự báo sản lượng niên vụ 2016/17 sẽ đạt 20,2 triệu tấn, chỉ giảm nhẹ so với mức dự báo trước đây (20,3 triệu tấn), và dự trữ cuối vụ sẽ vào khoảng 4,55 đến 4,75 triệu tấn.

Trung Quốc ngày 26/4 cũng thông báo đang xem xét tăng thuế nhập khẩu đường để chống bán phá giá sau khi Hiệp hội ngành Sữa nước này tuần qua yêu cầu đánh mức thuế đặc biệt với mặt hàng đường để ngăn chặn tình trạng đường giá rẻ nhập khẩu tràn lan từ Brazil và nhiều nhà sản xuất lớn khác. Bắc Kinh đã điều tra về vấn đề này từ tháng 9 năm ngoái sau khi một số nhà máy đường trong nước đệ đơn yêu cầu tương tự, và họ có thể ra quyết định về mức thuế chống bán phá giá vào ngày 22/5 tới, với mức thuế có thể lên tới 45% trong tài khoá này.

Nhập khẩu đường vào Trung Quốc trong tháng 3/2017 đã tăng mạnh 44% so vớ cùng kỳ năm ngoái, lên 300.000 tấn, đưa tổng lượng nhập khẩu trong quý 1/2017 lên 890.000 tấn, tăng 47,7% so với cùng kỳ, theo số liệu của Hải quan nước này.

Triển vọng giá đường sẽ còn giảm nữa càng được củng cố khi F.O. Licht ngày 25/4 công bố dự báo sản lượng đường toàn cầu niên vụ 2017/18 sẽ tăng 13 triệu tấn so với niên vụ trước lên 176,9 triệu tấn, do sản lượng tăng ở EU, Ấn Độ và Thái Lan. Do vậy, thị trường sẽ chuyển hướng sang dư thừa 2,8 triệu tấn. Theo Licht, Brazil – nước sản xuất đường lớn nhất thế giới – sẽ không bổ sung nhiều đường cho thị trường khi mà sản lượng của khu vực trồng mía chính – khu Trung Nam – sẽ chỉ sản xuất 35,9 triệu tấn so với 35,6 triệu tấn của vụ 2016/17. Tuy nhiên, sản lượng của Ấn Độ và EU sẽ tăng mạnh, trong đó của Ấn Độ sẽ đạt 24,4 triệu tấn, so với 20,3 triệu tấn của vụ trước, còn EU sẽ đạt 18,4 triệu tấn, tăng gần 3 triệu tấn so với vụ trước.

Trong bối cảnh này, Rabobank ngày 26/4 đã hạ mạnh dự báo về triển vọng giá đường trong 3 tháng cuối năm 2017 xuống 16,90 US cent/lb từ mức 18 US cent dự báo cách đây một tháng.

Vân Chi

Theo Trí thức trẻ