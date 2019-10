Giá nhà đất Bến Cát tăng 2-3 lần sau 2 năm

Theo khảo sát, giá nhà đất Bến Cát tăng mạnh 2 -3 lần trong giai đoạn 2017 -2019.



Đầu năm 2018, chị Hoàng Anh bỏ ra 800 triệu để mua căn nhà phố 1 trệt, 1 lầu trên mảnh đất 80m2 tại Khu Đô Thị Thịnh Gia, phường Tân Định, TX. Bến Cát. Ngày xuống tiền, chị không bao giờ tưởng tượng được, chỉ sau gần 2 năm, căn nhà của chị đã tăng mạnh 3 lần, cán mức giá 2,2 tỷ. Chị cho biết, mức tăng giá căn nhà của chị còn khá nhẹ nhàng, những căn nhà phố góc có vị trí đẹp, còn tăng lên mức 2,4 – 2,5 tỷ/căn.

Chị Linh, em gái chị Hoàng Anh mua một căn nhà trệt thuộc diện nhà ở xã hội có giá 400 triệu vào đầu năm 2018 tại Thịnh Gia. Đến tháng 9/2019, căn nhà của chị được một môi giới hỏi mua với giá 1,3 tỷ. Tính ra, sau 2 năm, giá đất tại khu đô thị Thịnh Gia tăng vọt từ mức 5-6 triệu/m2 lên 20 triệu/m2, tương ứng hơn 300% sau 2 năm, vượt mặt cả mức tăng tất cả các khu vực nóng nhất tại TP.HCM hay Bình Dương trong 2 năm qua.

Ngoài Thịnh Gia, hiện tượng tăng giá mạnh diễn ra đồng bộ trên khắp địa bàn Bến Cát, trong đó tập trung chủ yếu vào các khu đô thị đã giàu sinh khí, được đầu tư hạ tầng bài bản như khu Mỹ Phước 3, Mỹ Phước 2, Mỹ Phước 1, khu Oasis…

Hiện tại, để sở hữu được một căn nhà phố 100m2, 1 trệt 1 lầu mặt tiền đường DE1, thuộc khu đô thị Mỹ Phước 3, nhà đầu tư phải có trong tay ít nhất 2 tỷ. Trong khi đó, cách đây 1 năm, chỉ cần một nửa số tiền này, nhà đầu tư đã có thể dễ dàng sở hữu các sản phẩm tương tự.

Tại khu đô thị Oasis, gần trường Đại học Việt – Đức, giá nhà đất cũng tăng gấp đôi, gấp ba so với thời điểm đầu năm 2018. Khảo sát thực tế, căn nhà phố 1 trệt 1 lầu 120m2, trên trục đường 12m thuộc khu đô thị này có giá khoảng 2,6 tỷ, tương ứng mức giá khoảng 20 triệu/m2, đây là mức giá mà giới đầu tư nhà đất tại Bến Cát không ai nghĩ tới vì cách đây 1 năm, đất khu vực này được rao bán với giá chỉ 8 triệu/m2.

Ngay đến những khu đô thị có quy mô vừa và nhỏ như Phước Lộc Thọ, giá các căn nhà cấp 4 100m2 cũng đã cán mức 1,9 tỷ. Khu Ecohomes giá căn nhà phố 60m2 (5*14m), giá nhà thấp nhất cũng đã đạt 1,5 tỷ. Đầu năm 2018, các căn nhà tương tự tại các khu đô thị này, được chủ đầu tư rao bán với giá 600 - 950 triệu/căn.

Không chỉ phân khúc đất nền, nhà phố nóng sốt, cuối năm 2019, thị trường BĐS Bến Cát còn chứng kiến sự bùng nổ của phân khúc căn hộ. Cuối năm nay, thị trường Bến Cát sẽ đón nhận khoảng 5.000 căn hộ như Thịnh Gia Tower (hơn 1.000 căn hộ); Unico Thăng Long (Gần 700 căn hộ), TTG Royal Residence (784 căn hộ), Phú Gia Luxury Residence (hơn 900 căn hộ); Golden Silk Complex (1.300 căn hộ).

Hút khách nhất trên thị trường BĐS hiện tại là dự án Thịnh Gia Tower do tập đoàn Ruby Group triển khai, có quy mô 1.000 căn hộ, trong lòng khu đô thị Thịnh Gia. Dự án sở hữu hàng loạt các tiện ích với hồ bơi resort rộng gần 500m2, công viên 4 mùa rộng 4ha, hồ cảnh quan giữa công viên 4 mùa rộng hàng nghìn m2, khu vui chơi trẻ em, trung tâm thương mại cùng khu food court với hàng chục nhà hàng ngay trong 3 tầng đế của tòa nhà, cùng khu sky bar ngay trên tầng thượng.

Đây là khu căn hộ được phát triển theo tiêu chuẩn cao cấp cho các giảng viên, sinh viên quốc tế, chuyên gia trong Đại học Quốc tế Việt – Đức, KCN Mỹ Phước 1-2-3 xung quanh dự án. Dự án được bàn giao với hành lang 2m vượt tiêu chuẩn 1,8m của các căn hộ hạng A, trần căn của các căn hộ trong dự án này cũng cao 3,3m trong khi đa số các dự án trên thị trường có trần cao 2,7m, đảm bảo mọi căn hộ đều lộng gió, sàn nhà được lát đá, trang thiết bị vệ sinh ToTo, khóa từ thông minh và thẻ thang máy đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cư dân…

Hiện tại, Thịnh Gia Tower có mức giá 16.5 -18 triệu/ m2. Mức giá này được đánh giá là khá rẻ so với một thị trường là thánh địa của các KCN lớn Bình Dương, có hạ tầng đồng bộ, là điểm đến số một của các tập đoàn quốc tế.

Theo TS Trần Nguyễn Minh Hải – chuyên gia địa ốc TP.HCM: Cơn sóng nhà đất tại Bến Cát là kết quả của hàng loạt các đòn bẩy kích cầu Bến Cát như: các tập đoàn quốc tế ồ ạt đổ bộ về Bến Cát, hạ tầng đầu tư đồng bộ, làng đại học quốc tế được khởi động, hàng loạt siêu dự án lần lượt được khởi công.

Cụ thể, Bến Cát đã chứng kiến sự chuyển mình ngoạn mục từ một huyện thuần nông thành trung tâm công nghiệp lớn hàng đầu tại Bình Dương. Trong 6 tháng đầu năm 2019, lần đầu tiên Bến Cát vượt mặt Thuận An, Dĩ An, Thủ Dầu Một để xác lập vị trí quán quân hút vốn FDI với 1,5 tỷ USD, tăng 70% so với cùng kỳ năm 2018 và đã vượt kế hoạch cả năm 2019.

Theo thống kê, thị xã đã thu hút 3.249 dự án đầu tư, trong đó có 2.679 dự án đầu tư trong nước với số vốn đầu tư gần 28.000 tỷ đồng và 570 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư hơn 6,1 tỷ USD. Hiện tại, Bến Cát có 8 khu công nghiệp nhưng khu vực này có tới 4 khu công nghiệp, khu chế xuất công nghệ cao lớn nhất Bình Dương như: Mỹ Phước 3 (gần 700ha), Mỹ Phước 2 (gần 800 ha), Mỹ Phước 1 (500 ha), VSIP 2 (1.700 ha).

Hiện tại chính quyền tỉnh Bình Dương đang thực hiện chiến lược tập trung phát triển các khu công nghiệp lớn tại Bến Cát và các khu vực lân cận như Tân Uyên. Song song đó, ngưng phát triển, mở rộng các khu công nghiệp tại Thuận An, Dĩ An. Với chiến lược này, không khó hiểu khi Bến Cát được đầu tư hạ tầng chỉn chu, bài bản.

Không chỉ là điểm đến của các tập đoàn lớn trên thế giới, Bến Cát còn là địa điểm mà nhiều trường đại học quốc tế nghiên cứu để làm nơi xây dựng cơ sở mới. Cụ thể, Trường Đại học Quốc tế Việt Đức cũng đang xây dựng cơ sở chính tại đây. Được biết, trường đại học này có quy mô 50ha, với tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, có quy mô đào tạo 12.000 sinh viên mỗi năm.

Hiện tại, toàn bộ phần thô của siêu dự án này đã hoàn thành, nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng để có thể đưa dự án vào vận hành trong năm tới. Khi hoàn thành, Đại học Việt Đức sẽ trở thành đại học quốc tế có quy mô lớn hàng đầu Việt Nam, được kỳ vọng sẽ là một nhân tố quan trọng làm lột xác diện mạo của Bến Cát.

Sau Đại học Quốc tế Việt – Đức, Đại học Thủ Dầu Một cũng sẽ khởi công một cơ sở rộng hơn 50 ha, với tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, có tổng quy mô đào tạo lên đến 24.500 sinh viên tại Bến Cát.