Giá than “ấm lên”, TKV lên kế hoạch thoái vốn loạt công ty con

Tập đoàn Than Khoán sản Việt Nam (TKV) đang chuẩn bị cho đợt bán vốn tại một loạt doanh nghiệp thành viên, trong đó điểm nhấn là Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - Công ty Cổ phần (VVMI).

Giá than phục hồi…

Từ cuối năm 2016 đến nay, giá than thế giới đã có sự bứt tốc nhanh. Sau khi chạm đáy và đi ngang trong nửa đầu năm 2016, giá than bắt đầu nhích dần lên trong quý 3 và chỉ sau 1 tháng tiếp theo, than cốc đã ghi nhận mức tăng giá gần 3 lần đạt hơn 300 USD/tấn trong khi than cám tăng gấp đôi với giá mỗi tấn từ mức đáy 48,8 USD đã cán mốc 110 USD.

Sự tăng tốc của giá than được lý giải chủ yếu từ kỳ vọng nguồn cung trong tương lai sẽ giảm mạnh do suy giảm sản lượng từ những nhà cung cấp than hàng đầu thế giới. Trong đó, quốc gia xuất khẩu than lớn nhất thế giới là Trung Quốc đã công bố chính sách cắt giảm số ngày khai thác than từ 330 ngày xuống còn 270 ngày/năm cũng như hạ sản lượng khai thác than đá, tính đến trung tuần tháng 5 năm nay, sản lượng than đá của Trung Quốc đã giảm 69 triệu tấn, tương đương 46% mục tiêu cắt giảm năm nay của nước này.

Ngoài ra, Indonesia, nhà xuất khẩu than đứng thứ 5 toàn cầu, cũng bị sụt giảm sản lượng do tình hình thời tiết lũ lụt và nhiều mỏ than tại Bắc Mỹ, quốc gia vốn chỉ đứng sau Trung Quốc về sản xuất than, cũng đã phải đóng cửa do không chống chọi nổi với sự lao dốc mạnh của giá than những năm qua.

“Sưởi ấm” các doanh nghiệp than trong nước

Theo đánh của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), xu thế tích cực của thị trường đã mang lại nguồn sinh khí mới cho các doanh nghiệp ngành than. Cuối năm 2016, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) - đơn vị sản xuất tới 95% sản lượng than hàng năm của Việt Nam - đã có động thái điều chỉnh tăng các mặt hàng than tại thị trường trong nước.

TKV hiện được quyền khai thác 30 mỏ và các điểm khai thác lộ thiên, trong đó có 5 mỏ có công suất từ 1 triệu tấn đến trên 3 triệu tấn/năm (Cao Sơn, Cọc Sáu, Hà Tu, Đèo Nai, Núi Béo) và 20 mỏ khai thác hầm lò, trong đó có 7 mỏ có công suât từ 1 triệu tấn trở lên (Mạo Khê, Vàng Danh, Nam Mẫu, Hà lầm, Mông Dương, Khe Chàm, Dương Huy).

Cùng với động thái tăng giá than, TKV còn được được tạo thuận lợi nhờ Chính phủ nới lỏng các hạn ngạch để Tập đoàn có thể đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm than cao cấp ra thị trường nước ngoài.

Tổng kết 6 tháng đầu năm 2017, sản lượng sản xuất than nguyên khai của TKV đạt 19,96 triệu tấn (đạt 55,4% kế hoạch năm, bằng 103% so với cùng kỳ), than sạch thành phẩm đạt 17,89 triệu tấn (đạt 50,4% kế hoạch năm, bằng 102% so với cùng kỳ), than tiêu thụ trong nước đạt 17,43 triệu tấn (đạt 50,5% kế hoạch năm, bằng100% so với cùng kỳ), đặc biệt sản lượng xuất khẩu tăng đột biến đạt 719.000 tấn (đạt 47,7% kế hoạch năm, bằng 349% so với cùng kỳ).

Cùng nhiều yếu tố thuận lợi khác, TKV ghi nhận doanh thu thuần 6 tháng năm 2017 lần lượt đạt 39.941 tỷ đồng - tăng 19,11% so vơi cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế đạt 1.497 tỷ đồng - cao gấp 3,3 lần cùng kỳ năm trước.

Thực hiện theo Quyết định 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 - 2020 và các văn bản chỉ đạo có liên quan, thời gian tới TKV sẽ tiến hành thoái vốn tại công ty con là Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - Công ty Cổ phần (VVMI).

Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV hiện đã đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM với mã chứng khoán là MVB, hoạt động chính trong lĩnh vực khai thác và kinh doanh than với 3 mỏ lớn gồm mỏ than Na Dương, mỏ than Khánh Hòa, mỏ than Núi Hồng thuộc địa bàn Thái Nguyên và Lạng Sơn.

Ngoài ra, tận dụng nguồn nguyên liệu từ các mỏ than, Tổng công ty, thông qua các công ty con, cũng đang vận hành 3 nhà máy xi măng là nhà máy La Hiên, nhà máy Tân Quang và nhà máy Quán Triều.

Hiện tại, tỷ lệ sở hữu của TKV tại VVMI là 98,19% và TKV sẽ thoái 33,19% tương ứng 34.849.500 cổ phần MVB.

Để giới thiệu VVMI tới đông đảo nhà đầu tư, theo VCBS - đơn vị tư vấn cho thương vụ này, tới đây TKV sẽ tổ chức một buổi roadshow vào hồi 14:00 ngày 25/9, địa điểm tại sảnh tầng 1 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Trước đó, VCBS cũng thông báo đang tư vấn để TKV tiến hành thoái bớt vốn tại Tổng công ty Khoáng sản TKV - Công ty Cổ phần (Vimico). Đây là một trong những đơn vị trụ cột của Tập đoàn Than Khoán sản Việt Nam, hoạt động chính trong lĩnh vực khai thác và chế biến kim loại màu.