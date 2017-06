Giá thép nhập khẩu tăng hơn 50%

Thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, nhập khẩu thép trong 5 tháng đầu năm 2017 đạt 6,83 triệu tấn, tương đương 3,975 tỷ USD, giảm 12,3% về lượng nhưng tăng 33,3% về trị giá.

Còn theo đánh giá của Bộ Công Thương, mặc dù lượng thép nhập khẩu giảm nhưng giá thép nhập khẩu tăng 52,4% so với cùng kỳ năm 2016 đã kéo kim ngạch nhập khẩu thép tăng 1,07 tỷ USD.

Trong khi đó, lượng phế liệu sắt thép nhập khẩu tăng mạnh (ước đạt 1,68 triệu tấn, tăng 21,9%). Nguyên nhân nhập khẩu sắt thép phế liệu nhiều là do nhiều nhà máy luyện sắt thép trong nước sử dụng công nghệ cũ vẫn sử dụng sắt thép phế liệu như thành phần chính để luyện gang, thép, thay cho việc luyện cốc và từ phôi thép đi lên.

Hiện Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu thép lớn nhất của Việt Nam, chiếm gần 50% tổng lượng thép nhập khẩu trong 5 tháng đầu năm 2015, đạt 3,333 triệu tấn với trị giá 1,89 tỷ USD. Một số thị trường khác như Nhật Bản, Hàn Quốc có giảm về lượng nhập khẩu nhưng trị giá đều tăng. Riêng thị trường Ấn Độ tăng mạnh cả về lượng và trị giá.

Còn ở thị trường trong nước, tiêu thụ thép có dấu hiệu tăng trưởng tốt. Tổng lượng thép xây dựng sản xuất trong 5 tháng đạt 3.676.645 tấn, tăng 12,83% so với cùng kỳ. Trong đó, tiêu thụ đạt 3.483.326 tấn, tăng 3,92% so với cùng kỳ năm 2016. Đặc biệt, xuất khẩu đạt tới 372.050 tấn, tăng 94,86% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Phan Thu

Báo hải quan