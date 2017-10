Giá tôm hùm tăng kỷ lục tại Phú Yên

Giá tôm hùm tại các vùng nuôi của tỉnh Phú Yên đã tăng mạnh trong những tháng qua, hiện đã chạm mức cao nhất từ trước đến nay trên thị trường tôm hùm thương phẩm.

Theo đó, tôm hùm bông được các thương lái thu mua với giá từ 1,8 - 1,9 triệu đồng/kg, cao hơn hồi đầu năm nay khoảng 300.000 đồng/kg. Tôm hùm xanh giá bán từ 800.000 – 900.000 đồng/kg, tăng gần 200.000đồng/kg so với giữa năm nay.

Thu hoạch tôm hùm. (Ảnh minh họa: Báo Công Thương)

Sở dĩ giá tôm hùm tăng đột biến là do sự cố tôm chết hàng loạt do mưa lũ vào cuối năm ngoái, khoảng 2,3 triệu con tôm hùm bị chết hồi giữa năm nay do ô nhiễm môi trường tại vùng nuôi tôm hùm trọng điểm vịnh Xuân Đài, đã khiến sản lượng tôm hùm thương phẩm tại Phú Yên sụt giảm khoảng 50%.

Vì vậy, mặc dù hiện tại giá tôm hùm tăng cao nhưng nhiều người nuôi tôm không có tôm để bán.

Với sản lượng tôm thương phẩm giảm mạnh như hiện nay tại các vùng nuôi tôm hùm trọng điểm, dự báo nhiều khả năng, giá tôm hùm từ nay đến cuối năm sẽ tiếp tục ở mức cao, nhất là dịp Giáng sinh năm nay và đầu năm sau khi nhu cầu tiêu thụ tôm hùm thương phẩm tăng mạnh./.