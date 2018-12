Giá USD tự do liên tục giảm

Ngày 12-12, tỉ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 22.775 đồng/USD, chững lại sau vài ngày tăng liên tiếp.

Tỉ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước với đồng USD ở mức 22.700 đồng/USD mua vào, 23.408 đồng/USD bán ra.

Trong khi đó, giá USD ở các ngân hàng thương mại lại giảm. Vietcombank giao dịch USD ở mức 23.255 đồng/USD mua vào, 23.345 đồng/USD bán ra, giảm 5 đồng so với hôm trước. Nếu tính từ đầu tuần, mỗi USD đã giảm khoảng 15 đồng.

Tại Eximbank, đầu buổi sáng, giá USD được niêm yết ở mức 23.260 đồng/USD mua vào, 23.340 đồng/USD bán ra, giảm 10 đồng mỗi USD so với cuối ngày hôm qua. Đến 11 giờ, giá USD tiếp tục giảm thêm về mức 23.330 đồng/USD ở chiều bán.

USD tự do giảm về sát giá ngân hàng. Ảnh: Linh Anh

Trên thị trường tự do, xu hướng giảm của giá USD tiếp diễn từ đầu tuần đến nay. Một số điểm thu đổi ngoại tệ báo giá USD mua vào 23.330 đồng/USD, bán ra 23.380 đồng/USD. Nếu so với khoảng 1 tháng trước, giá USD tự do đã giảm thêm từ 70-80 đồng mỗi USD.

Tính ra, giá mua bán USD trên thị trường tự do đang cao hơn trong ngân hàng từ 50-70 đồng/USD.

Theo một số ngân hàng thương mại, cung cầu ngoại tệ trên thị trường đang khá tốt. Nguồn cung USD trên thị trường không căng thẳng. Số liệu mới nhất của Tổng cục hải quan cho thấy trong 11 tháng, cán cân thương mại của Việt Nam đang thặng dư tới 7,41 tỉ USD. Lượng kiều hối được dự báo sẽ tiếp tục đổ về dịp cuối năm, giúp tăng cung ngoại tệ.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM cho biết lượng kiều hối bắt đầu đổ về và dự báo cả năm TP có thể thu hút khoảng 5 tỉ USD kiều hối.

Ở thị trường vàng, giá vàng SJC sáng nay cũng tiếp tục xu hướng giảm khi được giao dịch quanh mức 36,29 triệu đồng/lượng mua vào, 36,45 triệu đồng/lượng bán ra, giảm thêm 40.000 đồng mỗi lượng so với cuối ngày trước. Tại một số ngân hàng thương mại, giá vàng SJC được bán ra ở mức thấp hơn 36,41 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới đang đứng ở mức 1.244 USD/ounce, khá ổn định so với phiên trước. Hiện giá vàng thế giới đang thấp hơn giá trong nước khoảng 1,1 triệu đồng/lượng.