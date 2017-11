Giá vàng lình xình quanh mốc 36,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC được niêm yết tại CTCP VBĐQ Phú Nhuận (PNJ) ở 3 khu vực TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ ở mức giá 36,43 – 36,61 triệu đồng/lượng, giá mua vào và bán ra tiếp tục tăng nhẹ 10 nghìn đồng/lượng so với cuối phiên giao dịch chiều ngày hôm qua. Còn tại thị trường Hà Nội giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 36,48 - 36,56 triệu đồng/lượng, giá không thay đổi so với cuối ngày chiều hôm qua.

Trong khi đó, Tập đoàn VBĐQ DOJI niêm yết ở mức 36,47 - 36,55 triệu đồng/lượng, tăng 10 nghìn đồng/lượng.

Theo ghi nhận của PNJ, thị trường giao dịch vàng miếng trong nước ngày hôm qua tương đối ổn định, đa số vẫn chỉ là các giao dịch nhỏ lẻ là chủ yếu. Tổng khối lượng giao dịch tại PNJ trong ngày hôm qua đạt hơn 255 lượng, trong đó tỷ lệ mua vào chiếm 48% và tỷ lệ bán ra chiếm 52%, khá cân đối trong toàn hệ thống.

Trên thị trường thế giới, giá vàng hôm qua tăng do nhu cầu đầu tư vào tài sản an toàn tăng trước những bất ổn của việc cải cách chính sách thuế. Tuy nhiên, đà tăng bị hạn chế do đồng bảng Anh giảm khiến đồng USD lên giá.

Nhiều người dự đoán rằng tuần này Hạ viện sẽ bỏ phiếu dự luật cải cách chính sách thuế trong bối cảnh nhiều bất ổn xảy ra. Trước đó người đứng đầu Hạ viện cho biết ông không chấp nhận việc xóa bỏ chính sách giảm thuế.

Những bất ổn trong tiến trình giảm thuế đã tạo áp lực lên đồng USD đồng thời giúp giá vàng phục hồi hôm thứ 6. Tuy nhiên, các nhà đầu tư dự báo giá vàng sẽ biến động mạnh sau khi các thành viên Fed họp vào tháng 12.

Tại Anh, bất ổn xảy ra sau khi Đảng bảo thủ ký một bức thư thể hiện sự không tự tin vào khả năng lãnh đạo của bà Theresa May trong việc dẫn dắt nước Anh rời khỏi EU thành công. Điều này gây áp lực lên đồng bảng Anh vào hôm thứ 2 đồng thời đẩy giá đồng USD, kìm hãm đà tăng của giá vàng.

Trên thị trường châu Á, giá vàng hiện đang giao dịch quanh mức 1.276,9 USD/ounce. Quy đổi tương đương 35,01 triệu đồng/lượng, như vậy vàng trong nước hiện đang cao hơn thế giới khoảng 1,53 triệu đồng mỗi lượng.