Giá vàng nhích nhẹ

Công ty VBĐQ SJC niêm yết giá vàng miếng ở mức 35,75 – 36,47 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 10 nghìn mua vào và tăng 10 nghìn bán ra so với cuối phiên giao dịch tuần trước.

Công ty VBĐQ BTMC niêm yết ở mức 36,23 – 36,37 triệu đồng/lượng, tăng 20 nghìn bán ra. Tập đoàn VBĐQ DOJI niêm yết ở mức 36,20 – 36,45 triệu đồng/lượng, tăng 80 nghìn mua vào và 30 nghìn bán ra.

Giá vàng miếng SJC niêm yết tại PNJ sáng nay tại 3 khu vực Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ ở cùng mức giá 36,00 – 36,45 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với phiên cuối tuần vừa qua. Tại khu vực thị trường Hà Nội giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 36,15- 36,45 triệu đồng/lượng, giá mua vào tăng hơn 30 nghìn đồng/lượng so với phiên cuối tuần, trong khi đó giá bán ra không thay đổi so với cuối tuần qua.

Theo nhận định của doanh nghiệp này, diễn biến của giá vàng trong nước sẽ phụ thuộc vào sự biến động của giá vàng thế giới, do đó khi giá vàng thế giới không thay đổi thì thông thường giá vàng trong nước cũng rất ít biến động. Lượng giao dịch vàng miếng tại PNJ khá ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra. Tổng lượng giao dịch vàng miếng trong toàn hệ thống PNJ cuối tuần qua hơn 580 lượng, đa số các giao dịch tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh là chủ yếu.

Dự báo giá vàng trong tuần này, đa số những người tham gia khảo sát của Wall Street và Main Street đều dự đoán vàng sẽ giảm xuống trong tuần tính từ ngày 26-30/12.

Trong cuộc khảo sát với Wall Street có 17 thương nhân và các nhà phân tích đã tham gia. Trong đó, 6 cử tri, chiếm 35%, lạc quan về giá vàng trong tuần này. 7 người, tương đương 41%, cho rằng vàng sẽ giảm. 4 nhà phân tích, chiếm 24%, dự đoán vàng sẽ đi ngang.

Trong khi đó, có 402 người tham gia đã tham gia vào cuộc khảo sát Main Street. Trong đó, 139 người, tương đương 35%, cho rằng vàng sẽ tăng. 186 người, tương đương 46%, cho rằng giá vàng sẽ xuống thấp hơn. Còn lại 77 phiếu, hoặc 19%, có quan điểm trung lập.

Trên thị trường châu Á, giá vàng hiện đang giao dịch quanh mức 1.140 USD/ounce. Quy đổi tương đương 31,36 triệu đồng/lượng, như vậy hiện tại vàng trong nước vẫn đang cao hơn thế giới khoảng 5,11 triệu đồng/lượng.

Tiến Phương

Theo Trí thức trẻ