Giá vàng trong nước cao hơn thế giới 200 nghìn đồng/lượng

Trong phiên giao dịch sáng nay (12/3) giá vàng miếng SJC được niêm yết tại Công ty VBĐQ Sài Gòn ở mức 36,48 - 36,65 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 30.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch ngày hôm qua.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng ở mức 36,56 - 36,66 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). So với phiên giao dịch trước, giá vàng được điều chỉnh giảm 20.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán.

Giá vàng phi SJC cũng được các doanh nghiệp điều chỉnh giảm nhưng có phần mạnh hơn so với vàng SJC nhưng giá bán ra vẫn ở mức cao hơn so với mặt bằng chung vàng SJC. Hiện thương hiệu Thần Tài Phú Quý của công ty VBĐQ Phú Quý niêm yết giá mua và bán ở mức 36,54-36,60 triệu đồng/lượng trong khi đó vàng Rồng Thăng long của Bảo Tín Minh Châu niêm yết tại 36,10 -36,80 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 60.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua.

Trên thị trường thế giới, đêm qua giá vàng lại mất mốc 1.300 USD/ounce. Chốt phiên 11/3, vàng giao ngay giảm 0,5% xuống 1.292,21 USD/ounce, trong khi vàng giao kỳ hạn giảm 0,6% xuống 1.291,10 USD/ounce.

Trên thị trường châu Á sáng nay, giá vàng giao ngay hồi phục chiều hướng tăng nhẹ và đang ở quanh 1.296 USD/ounce. Với mức giá này quy đổi thì vàng thế giới tương đương 36,3 triệu đồng/lượng tức còn thấp hơn vàng trong nước khoảng 200 nghìn đồng/lượng.