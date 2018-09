"Ngôn ngữ không lời" khi phát biểu trước đám đông góp phần tạo nên thành công vạn người mê của các tỷ phú

Chúng ta có thể thể hiện bài thuyết trình của mình hàng giờ liền, nhưng không phải câu chữ đơn thuần mà ngôn ngữ cơ thể mới là yếu tố tác động mạnh mẽ đến thông điệp mà bạn muốn truyền tải. Nhưng những động tác như chỉ tay, mỉm cười hay nghiêng đầu thực sự có ý nghĩ như thế nào và bạn có thể học hỏi gì từ chúng? Chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Carole Railton đã tiến hành phân tích những cử chỉ cơ thể đặc trưng nhất của các doanh nhân, tỷ phú trong chương trình hội thảo TED Talks cho dự án "Những dấu hiệu của một Nhà lãnh đạo" của Vương quốc Anh.

Đây là những gì bà khám phá được:



1. Bill Gates



Tỷ phú Bill Gates, nhà sáng lập tập đoàn Microsoft đã có nhiều buổi chia sẻ trước công chúng tại các trường đại học danh giá như Harvard và Stanford. Trong buổi toạ đàm TED Talks vào tháng 3 năm 2015 có tên "Sự bùng nổ tiếp theo? Chúng ta vẫn chưa sẵn sàng" (đạt gần 2,4 triệu lượt xem), chuyên gia Carole Railton đã chỉ ra ba "ngôn ngữ không lời" chính của Bill Gates trong suốt cuộc nói chuyện, đó là ngẩng cao đầu, lặp đi lặp lại các cử chỉ và mỉm cười.

Bà Railton phân tích rằng vị tỷ phú này luôn giữ hai cánh tay ngang tầm ngực và sát vào cơ thể mình. Bà cho biết: "Hành động mở rộng và khép hai tay liên tục giúp nhấn mạnh nội dung bài nói một cách hiệu quả và tạo ra cảm giác chân thành đến người nghe".



Bằng cách mỉm cười và nhìn xung quang khán phòng, Bill Gates dường như thu hút được sự chú ý của tất cả khán giả. Nụ cười ấm áp và nét mặt thân thiện khiến bất cứ ai cũng bị cuốn theo từng câu nói của ông.



2. Jeff Bezos

Người sáng lập công ty thương mại điện tự Amazon, Jeff Bezos còn được biết đến là tỷ phú giàu nhất thế giới với các chiến thuật lãnh đạo sáng suốt và chiến lược tuyển dụng thông minh.

Những ngôn ngữ cơ thể của ông trong chương trình TED Talks vào tháng 2 năm 2013 thu hút khoảng 1 triệu lượt xem cũng cho thấy dấu hiệu của một người có khả năng lãnh đạo mãnh mẽ.



Bà Railton lưu ý: "Bezos chọn cho mình một phong cách đối thoại riêng biệt, không sao chép bất kỳ ai. Ông ấy có xu hướng nghiêng người về phía bên trái, điều này cho thấy sự tự tin và sẵn sàng mở lòng với khán giả. Bezos thường nghiêng mình về phía người nghe, cho thấy nhu cầu được lắng nghe và đối thoại mãnh liệt của ông".



Những ngôn ngữ không lời đáng chú ý khác của Jeff Bezos mà bà Railton chỉ ra bao gồm tư thế "tay trên cằm", khiến ông trông như một "nhà tư tưởng", và hàng lông mày nhướn lên trong những khoảng khắc quan trọng trong bài thuyết trình như đang yêu cầu khán giả chú ý lắng nghe một cách ý nhị.



3. Toby Robbins



Tác giả và diễn giả nổi tiếng Tony Robbins chắc chắn luôn biết cách sử dụng ngôn ngữ cơ thể khi phát biểu trước công chúng, bởi nó cũng chính là "công cụ kiếm sống" của anh. Chuyên gia Railton đã phân tích các cử chỉ đặc trưng của Robbins trong chương trình TED Talks có tên "Tại sao chúng ta làm những gì chúng ta làm", phát sóng vào tháng 2 năm 2006 với gần 23 triệu lượt xem.

Bà thấy rằng Robbins có những chử chỉ như đang giao tiếp trực tiếp với khán giả, ví dụ như chỉ tay về phía họ, một hành động mà bà cho là "thể hiện sự tự tin và mạnh mẽ". Anh di chuyển quanh sân khấu, tận dụng tất cả không gian và yêu cầu sự tương tác từ khán giả.



Những cử chỉ của anh được cho là sử dụng có mục đích. Bà Railton cho biết: "Robbins chạm tay vào trái tim để thể hiện sự sâu sắc về chủ đề mình đang nói tới, chạm vào đầu khi nói nêu lên suy nghĩ của mình trong suốt buổi nói chuyện. Anh ấy mở rộng và giơ cả hai tay lên khi đưa ra một quan điểm hoặc đặt câu hỏi, như là một hành động của sự cởi mở và tình cảm, khiến khán giả yêu mến anh hơn".



4. Sheryl Sandberg



Giám đốc điều hành mạng xã hội Facebook, Sheryl Sandberg được biết rộng rãi khi là tác giả của cuốn sách nổi tiếng "Lean in: Women, Work, and Will to Lead", được xuất bản năm 2013.

Bà Railton đã phân tích cuộc thuyết trình tại TED Talks hồi tháng 12 năm 2010 của Sandberg với chủ đề "Tại sao chúng ta có quá ít nhà lãnh đạo nữ?" với hơn 8 triệu lượt xem.



Khi ở trên sân khẩu, Sandberg sử dụng cả hai tay và tạo ra những cử chỉ mạnh mẽ, dứt khoát để thể hiện sự thoải mái, tự tin. Ngoài ra cô có xu hướng nghiêng mình về phía khán giả, như để cho thấy sự nhiệt huyết trong việc truyền tải thông điệp tới mọi người, góp phần củng cố mối liên kết giữa người nói và người nghe. Mọi chuyển động của cô nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy tự chủ.