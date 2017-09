Giải mã sức hút của căn hộ 37m2 tại The TWO Residence

Những ưu điểm đắt giá của căn hộ 37m2 tại dự án The TWO Residence

Nhu cầu của thị trường về căn hộ có diện tích nhỏ (dưới 45m2) với mức giá dưới 1 tỷ đồng để phục vụ đối tượng có thu nhập thấp, độc thân hay những cặp vợ chồng trẻ đang là xu hướng mới. Tuy nhiên, nhiều khách hàng băn khoăn: Các căn hộ có diện tích nhỏ có đáp ứng về mặt cơ sở hạ tầng, tiện ích và môi trường sống?

Với số tiền dưới 1 tỷ đồng, khách hàng có thể dễ dàng sở hữu ngay căn hộ cao cấp 37m2 tại dự án The TWO Residence. Đây là mức thấp nhất trên thị trường căn hộ Hà Nội hiện nay. Căn hộ dưới 1 tỷ đồng tại The TWO Residence vô cùng thích hợp với những khách hàng thích khám phá và trải nghiệm cuộc sống độc lập hay gia đình trẻ mới kết hôn.

Căn hộ cao cấp 37m2 là gợi ý hoàn hảo cho nhiều khách hàng

Thiết kế tối ưu về không gian sống, các căn hộ 37m2 tại dự án The TWO Residence tận dụng mọi nguồn sáng, không khí đối lưu của khu vực phía Nam thủ đô, mang lại cho gia chủ một tổ ấm thoải mái và an lành. Các căn hộ này đều được thiết kế vuông vắn và tính toán diện tích hợp lí để tối ưu hóa công năng trên từng mét vuông. Ngoài ra, 100% căn hộ đều có logia thoáng mát, 100% phòng ngủ đều có cửa sổ giúp đón nắng gió tự nhiên vào từng không gian sống của cư dân The TWO Residence.

Ngoài ra, sự hỗ trợ tài chính từ phía chủ đầu tư cũng đã mang đến cơ hội sở hữu căn hộ cao cấp cho nhiều khách hàng chưa có nhiều tích lũy. Theo đó, khách hàng đặt mua căn hộ tại dự án The TWO Residence sẽ được nhận ngay chiết khấu 3% vào đợt bàn giao nhà, miễn phí 2 năm quản lý vận hành và miễn phí 1 năm phí thành viên Câu lạc bộ dành cho gia đình. Đặc biệt, khách hàng mua căn hộ cao cấp dưới 1 tỷ đồng tại dự án The TWO Residence trong giai đoạn này chỉ cần thanh toán trước 50% giá trị căn hộ; 50% còn lại sẽ trả trong vòng 36 tháng.

Thừa hưởng những tiện ích đẳng cấp tại khu đô thị Gamuda Gardens

The TWO Residence nằm trong khuôn viên quần thể đô thị Gamuda City, đầu tư và phát triển bởi Gamuda Land, nhà kiến tạo đô thị danh tiếng đến từ Malaysia. Gamuda Land tạo nên những tổ ấm thực sự, nơi mọi người đều cảm thấy khao khát được mang gia đình mình tới sinh sống, nơi con cháu lớn lên và ông bà an hưởng tuổi già.

“Với sản phẩm The TWO Residence, chúng tôi mong muốn xây dựng một cộng đồng dân cư thu nhỏ trong lòng cộng đồng khu đô thị Gamuda Gardens nói riêng và Gamuda City nói chung. Để cư dân có cảm giác là một phần quan trọng của một cộng đồng gần gũi là điều cần thiết trong tiến trình tạo lập một không gian sống văn minh và an toàn.

Bên cạnh đó, nhằm khuyến khích cộng đồng xích lại gần nhau hơn và tạo sự kết nối giữa thiên nhiên và con người, chúng tôi luôn lưu tâm phát triển các chốn sinh hoạt cộng đồng, đơn cử là The TWO Residence với sân vườn tầng 5 gồm vườn dạo, công viên, bể vầy và vườn treo tầng 27, kết hợp với hệ thống tiện ích đa dạng tại Gamuda Gardens và Gamuda City”, ông Chow Chee Fan, Tổng Giám đốc Gamuda Land Việt Nam chia sẻ.

Tại khuôn viên dự án, chủ đầu tư cũng dành nhiều tâm huyết xây dựng hệ thống tiện ích hiện đại phục vụ cư dân tương lai như: Trường liên cấp quốc tế Singapore (SIS), nhà phố thương mại The THREE Central, Câu lạc bộ Gamuda Gardens với bể bơi, phòng gym, phòng xông hơi, sân tennis, phòng hội thảo, nhà hàng,… Tất cả những tiện ích vượt trội này đã giúp khách hàng có cơ hội trải nghiệm cuộc sống đẳng cấp mà không mất quá nhiều chi phí.