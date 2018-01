Giải mã sức hút của T&T Riverview ngay đầu năm 2018

Không gian sống tiện lợi

Nằm tại cửa ngõ phía Đông Nam thành phố, từ dự án T&T Riverview, cư dân có thể dễ dàng kết nối đến trung tâm thủ đô cũng như các tiện ích tại khu vực lân cận như bệnh viện, trung tâm thương mại, công viên, khu vui chơi giải trí cùng hàng trăm trường học....

Không những thế, T&T Riverview còn được tích hợp hệ thống tiện ích khép kín với các dịch vụ chất lượng cao như: Siêu thị Qmart, hệ thống trường mầm non song ngữ Little Dream, khu vui chơi trẻ em Sky World, hệ thống an ninh 24/7, khuôn viên cây xanh và vườn cảnh, hệ thống 4 sân vườn trên cao với diện tích lên tới 1.000m2…

Siêu thị Qmart tại T&T Riverview.

Thiết kế căn hộ linh hoạt

Dù ở bất kỳ xã hội nào, giá trị gắn kết giữa các thành viên trong gia đình vẫn luôn là điều quan trọng nhất. Và tìm một nơi an cư lý tưởng, vừa có không gian riêng cho mỗi thành viên, lại vừa có không gian chung, đảm bảo sự gắn kết, gần gũi giữa mọi người đang là mong muốn của nhiều gia đình.

Bởi vậy, những căn hộ chung cư diện tích lớn và linh hoạt từ 2-3 phòng ngủ tại khu vực trung tâm như T&T Riverview đã trở thành lựa chọnhàng đầu cho các gia đình có con nhỏ hay đại gia đình nhiều thế hệ.

Điểm đặc biệt tại dự án là các căn hộ 2+1 với 2 phòng ngủ và 1 phòng đa năng có thể chuyển đổi linh hoạt theo nhu cầu của khách hàng. Hiện tại, căn hộ mẫu 2+1 phòng ngủ đã hoàn thành, với thiết kế độc đáo, mới lạ, mang đến gợi ý cho khách hàng trong cách sắp đặt, trang trí nhà một cách khoa học và tiện nghi nhất.

Hoạt động cộng đồng thú vị

Dự án T&T Riverview đã bàn giao cho khách từ ngày 31/7/2017 và đến nay đã có hàng trăm hộ dọn về ở. Tại đây, chủ đầu tư cũng thường xuyên tổ chức những hoạt động cộng đồng gắn kết cư dân và được toàn thể cư dân nhiệt tình tham gia như đêm hội trung thu – sắc màu cổ tích, cuộc thi ảnh nhà đẹp T&T Riverview – Home in your eyes hay trang trí Noel đón giáng sinh và năm mới...Chủ đầu tư T&T Group và Công ty T&T Land luôn mong muốn cư dân của mình có một cuộc sống hiện đại, tiện nghi và hạnh phúc.

Hoạt động cộng đồng gắn kết cư dân tại T&T Riverview.

Chính sách đặc biệt: Mua nhà thật chất, nhận full nội thất

Không chỉ sở hữu những ưu điểm vượt trội về thiết kế, tiện ích và các hoạt động cộng đồng, khách hàng mua căn hộ tại T&T Riverview còn được hưởng những chính sách hấp dẫn. Duy nhất trong tháng 1/2018, chủ đầu tư T&T đang triển khai chương trình “Mua nhà thật chất, nhận full nội thất” cho khách hàng.

Theo đó khách hàng sẽ được tặng gói hoàn thiện toàn bộ nội thất và có thể xách vali vào ở ngay trước Tết Nguyên đán. Không những thế, dù được nhận bàn giao ngay tổ ấm trong mơ, khách hàng vẫn được hỗ trợ vay vốn lên tới 70% giá trị căn hộ. Trong đó, tối đa 65% giá trị căn hộ được áp dụng chính sách hỗ trợ với mức lãi suất 0% trong vòng 24 tháng. Như vậy, chỉ với từ 480 triệu đồng, khách hàng sẽ được sở hữu căn hộ 2+1 phòng ngủ rộng rãi mà lại an tâm về vấn đề tài chính trong vòng 2 năm nhờ chính sách hỗ trợ đến từ chủ đầu tư T&T Group.

Đặc biệt hơn nữa, nhân dịp khai trương siêu thị Qmart, các khách hàng mua căn hộ T&T Riverview trong thời gian từ hôm nay đến hết ngày 09/01/2018 còn có cơ hội được nhận Phiếu mua hàng Qmart trị giá 30 triệu đồng.