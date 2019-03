Giải mã thành công từ thương hiệu Việt đạt lợi nhuận ngàn tỷ

Đâu là mấu chốt giúp thương hiệu sản xuất đá nhân tạo gốc thạch anh hàng đầu thế giới Vicostone ngày càng “vươn đỉnh”?

“Chìa khóa” nằm trong chữ Tín

Mang sứ mệnh hiện thực hóa mọi cam kết, Vicostone đề cao và chú trọng chữ Tín trong suốt quá trình xây dựng và phát triển. “Đảm bảo uy tín là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, quyết định sự tồn vong của doanh nghiệp” – chia sẻ từ ông Phạm Anh Tuấn, TGĐ CTCP Vicostone.

Được biết, đã có rất nhiều câu chuyện ghi nhận lại chữ Tín từ doanh nghiệp này. Đơn cử như trong thời gian mới ra mắt thị trường nước Mỹ, nhận được thắc mắc từ khách hàng, công ty đã cử một đoàn cán bộ về chất lượng kỹ thuật trực tiếp bay sang gặp gỡ tìm hiểu. Vị khách này – thật thú vị lại là một kiến trúc sư nổi tiếng - rất cảm phục khi Vicostone bay nửa vòng trái đất chỉ để xử lý một sự cố nhỏ như vậy. Bằng câu chuyện này, uy tín của thương hiệu Vicostone trong cộng đồng kiến trúc sư nước Mỹ ngày càng được nâng cao, vị thế của doanh nghiệp sản xuất đá nhân tạo gốc thạch anh đến từ nước Việt trên bản đồ thế giới ngày càng được củng cố.

Tiên phong về công nghệ và chú trọng chất lượng sản phẩm

Vicostone xác định chiến lược xây dựng và phát triển lâu dài cần chú trọng đầu tư công nghệ, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, gắn liền với tiêu chuẩn an toàn, chất lượng. Sản xuất theo công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới Breton (Ý) kết hợp với bí quyết riêng độc đáo, với khoảng 90% cốt liệu thạch anh tự nhiên, đá Vicostone có độ cứng rất cao (7/10 so với kim cương theo thang Mohs), khả năng chống xước, chống thấm tốt, chịu được các tác nhân ăn mòn hóa học, vượt trội so với đá tự nhiên. Hơn thế nữa, đá được liên kết bởi keo resin và rung ép trong môi trường chân không nên gần như đặc chắc tuyệt đối, không bị thấm bởi những chất dung dịch màu như café hay nước sốt. Vì vậy, quá trình vệ sinh cũng trở nên dễ dàng.

Ngoài ra, Vicostone còn đảm bảo đáp ứng hệ thống chứng chỉ chất lượng toàn cầu về an toàn: chứng chỉ Greenguard Standard, chứng chỉ Greenguard Gold, chứng nhận bởi NSF theo tiêu chuẩn quốc tế về vệ sinh NSF/ANSI 51, chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng châu Âu CE, chứng nhận Kosher bởi tổ chức Seal of Kosher Trush…

Trung tâm R&D không ngừng nghiên cứu sản phẩm mới.

Trong năm 2018, Vicostone đạt danh hiệu “Thương hiệu quốc gia” ngay lần đầu tham dự. Đây là chương trình duy nhất của Chính phủ Việt Nam với mục đích quảng bá hình ảnh quốc gia, thương hiệu quốc gia Việt Nam thông qua các nhãn hàng trong nước, theo hàng loạt tiêu chí đánh giá khắt khe, mà quan trọng nhất phải kể đến năng lực lãnh đạo thương hiệu, năng lực sáng tạo và quản lý chất lượng.

CTCP Vicostone đạt danh hiệu “Thương hiệu quốc gia” ngay lần đầu tham dự.

Cũng trong năm 2018, tổng doanh thu đạt 4.565 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.318 tỷ đồng. Theo đó, kể từ năm 2014, công ty đã đạt những tăng trưởng đáng kể với tỷ lệ tăng trường kép hàng năm hơn 20% về doanh thu và 50% về lợi nhuận trước thuế.

Sản phẩm truyền cảm hứng, dẫn đầu xu hướng tạo sự khác biệt và lợi thế cạnh tranh

Từ năm 2010, Vicostone lần lượt cho ra mắt các sản phẩm mang tính bước ngoặt, dẫn dắt trào lưu của ngành đá nhân tạo gốc thạch anh với các dấu mốc đáng nhớ: Giới thiệu sản phẩm trắng mịn nhất thế giới Quasar Light (2010), ra mắt những tấm đá mô phỏng gần như nguyên vẹn vẻ đẹp của “Nữ hoàng” đá tự nhiên Calacatta tạo tiếng vang trong ngành đá nhân tạo tại triển lãm Marmomacc – Ý (2011), tiếp tục đánh dấu sự ra đời của nhiều mẫu mã sản phẩm đầy tính sáng tạo mô phỏng đá cẩm thạch, đá hoa cương từ năm 2012...

Không dừng lại ở đó, doanh nghiệp này ngày càng thể hiện tính sáng tạo mang tính đột phá khi tái hiện lại những hiện tượng tự nhiên như bão tố, sấm sét, băng tuyết… vào các sản phẩm của mình: như White Fusion (BQ8825), Thunder Grey (BQ8716), Venatino (BQ8660)... Mỗi một sản phẩm được ra đời là một câu chuyện truyền cảm hứng sáng tạo của các “nghệ sỹ Vicostone” tới các kiến trúc sư và người dùng…

Sản phẩm Thunder Blue (BQ8786) nổi bật với những đường vân rạn như những tia sét đánh mạnh mẽ trong ứng dụng nhà bếp.

Được biết, sau nhiều năm kinh nghiệm “chinh chiến” và trở thành lựa chọn hàng đầu về vật liệu bề mặt trên thị trường quốc tế, từ cuối năm 2017 Vicostone đang từng bước đẩy mạnh mạng lưới phân phối và hoạt động truyền thông marketing tại thị trường trong nước, đưa những sản phẩm chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế đến với khách hàng Việt Nam.

Sở hữu hơn 100 mẫu thiết kế với nhiều màu sắc, lấy ý tưởng từ vẻ đẹp của thiên nhiên, đá nhân tạo gốc thạch anh cao cấp Vicostone truyền cảm hứng sáng tạo cho không gian sống, là lựa chọn hàng đầu cho các ứng dụng bề mặt nội thất như bàn trà, bàn bếp, nhà tắm, decor tạo điểm nhấn trang trí nội thất… phù hợp với phong cách riêng của mỗi người.

