Giải pháp nhà thông minh Dicom – Mang công nghệ Việt ra thế giới

Là một công ty hàng đầu trong lĩnh vực tích hợp các hệ thống chuyên dụng trong điều khiển không lưu, an ninh quốc phòng, an ninh công cộng, thông tin hàng hải, Dicom đã hoàn thành rất nhiều dự án lớn, trọng điểm của quốc gia, cụ thể gần đây nhất, Dicom vừa cung cấp và lắp đặt hệ thống giám sát thời tiết và hệ thống điều khiển không lưu cho sân bay Vân Đồn, hệ thống ADS-B, VHF, VSAT Cà Mau. Trước đó Dicom cũng góp mặt trong nhiều dự án lớn khác như cung cấp hệ thống thiết bị cho đài kiểm soát không lưu sân bay Tân Sơn Nhất, trạm Côn Sơn, sân bay quốc tế Đà Nẵng…

Nghĩ lớn – làm lớn

Với nền tảng tích hợp công nghệ lâu năm, Dicom luôn mong muốn đưa các sản phẩm công nghệ do Việt Nam sản xuất ra thị trường, không chỉ các sản phẩm cho dân sự mà còn cho các dự án quân sự…

Bởi vậy, năm 2013, Dicom đã chính thức quyết định tiến hành nghiên cứu, phát triển và sản xuất hệ thống điều khiển thông tin thoại iCS2020-VCS – hệ thống thiết bị mà từ trước đến nay Việt Nam phải nhập khẩu từ các hãng uy tín của nước ngoài.

Hệ thống iCS2020 – VCS của Dicom kết hợp truyền tín hiệu radio analog, tín hiệu radio digital, điện thoại và giải pháp thoại nội bộ trong một hệ thống an ninh dựa trên công nghệ IP, có thể ứng dụng cho điều khiển không lưu, các trung tâm chỉ huy trong các hệ thống lớn của quốc gia như phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông, an ninh quốc phòng, thông tin hàng hải…

Những thách thức không nhỏ

Sản phẩm công nghệ trên thị trường Việt Nam luôn gặp những thách thức không nhỏ bởi rào cản về mặt tâm lí của người tiêu dùng ngay từ những sản phẩm công nghệ cá nhân thông dụng đến những hệ thống cho các tổ chức, doanh nghiệp. Trong đó, yếu tố chính kìm hãm sự phát triển của công nghệ Việt phải kể đến tư tưởng chuộng hàng ngoại (không coi trọng hàng Việt) hay ngại thay đổi, cập nhật cái mới.

Dicom đã từng bước loại bỏ các rào cản đó để khẳng định vị thế trên thị trường. Các sản phẩm do Dicom sản xuất cạnh tranh sòng phẳng với hàng ngoại, hiện nay, hệ thống điện thông minh của Dicom được lắp đặt trong hàng trăm công trình dân dụng với hệ thống nhà phân phối và đại lí trải rộng khắp cả nước.

Bên cạnh đó, Hệ thống chuyên dụng do Dicom sản xuất – iCS 2020 đã được ứng dụng trong nhiều dự án an ninh quốc phòng, dự án điều khiển không lưu – các dự án tầm cỡ của quốc gia.

Mang công nghệ Việt ra thế giới.

Mục tiêu của Dicom không chỉ dừng lại ở thị trường Việt Nam mà xa hơn là xuất khẩu ra thị trường thế giới. Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, hệ thống iCS 2020 nhận được sự đánh giá tốt của các đối tác từ Cu Ba, Singarpore… và gần đây, Dicom đã có đơn đặt hàng đầu tiên về hệ thống iCS2020-VCS từ Cu Ba.

Công nghệ Việt đang ngày càng phát triển và Dicom là một trong những doanh nghiệp góp phần đưa công nghệ Việt xứng tầm với công nghệ quốc tế. Hi vọng trong 1 vài năm tới, người Việt sẽ hoàn toàn tin tưởng và ưu tiên lựa chọn hàng công nghệ Việt Nam, đồng thời, ngày càng nhiều sản phẩm công nghệ do Việt Nam sản xuất được xuất khẩu ra thị trường nước ngoài.