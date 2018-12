Giải thể liên doanh CGGV, biên lợi nhuận PVS sẽ cải thiện đáng kể trong năm 2019

CTCK Bảo Việt (BVSC) vừa có báo cáo đánh giá triển vọng của Tổng công ty Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam (PVS).

Theo BVSC, mặc dù nhiều dự án mảng M&C của PVS sẽ kết thúc trong năm 2018 như dự án nhà máy kho cảng Hải Phòng, dự án NPK, dự án NH3, dự án GPP Cà Mau…nhưng doanh thu năm 2019 vẫn có thể đảm bảo nhờ một số dự án mới triển khai như Nhiệt điện Long Phú 1 (doanh thu năm 2019 dự kiến 542 tỷ đồng), Sao Vàng Đại Nguyệt (doanh thu 3.800 tỷ đồng) hay mới đây nhất là Tổng thầu EPCI dự án Al Shaheen Qatar (doanh thu 1.800 tỷ đồng).

Nhiều dự án lớn trong năm 2019 được PVS triển khai

Mảng kinh doanh cung cấp tàu dịch vụ dự kiến sẽ tiếp tục gặp khó khăn do cạnh tranh mạnh từ tư nhân, có thể thấy trong 9 tháng đầu năm nay, biên lãi gộp mảng này đã giảm mạnh.

Với mảng cho thuê kho nổi FSO/FPSO, dự kiến doanh thu năm 2018 giảm do giá thuê giảm mạnh. FPSO Lam Sơn và FSO Biển Đông đơn giá giảm tương ứng 70% và 40% so với năm 2017. Tuy nhiên hợp đồng của FPSO Lam Sơn hiện mới là hợp đồng tạm thời và sẽ hết hiệu lực vào 12/2018, do đó sau thời gian này giá thuê có thể sẽ tăng lên.

Đánh giá về mảng thăm dò địa chấn ROV, dự kiến Liên doanh địa vật lý CGGV sẽ hoàn thành thủ tục giải thể trong năm 2018, giúp giảm gánh nặng lỗ cho PVS trong năm 2019. Liên doanh do PTSC góp 51% vốn (tương đương với 598 tỷ VND) liên tục lỗ 4 năm trở lại đây.

Đến thời điểm quý 3/2018, PVS đã trích lập tổng cộng 587 tỷ đồng cho khoản đầu tư này. Trong quý 3/2018, Liên doanh CGGV lỗ lũy kế 411 tỷ đồng, cả năm 2018 dự kiến lỗ khoảng 470 tỷ đồng.

BVSC dự báo doanh thu năm 2019 của PVS đạt hơn 14.000 tỷ đồng

Đánh giá chung, BVSC cho rằng các mảng hoạt động của PVS dự báo sẽ chưa có nhiều chuyển biến đáng kể trong năm 2019, ngoại trừ việc giải thể liên doanh CGGV có thể giúp PVS cải thiện biên lợi nhuận gộp của toàn Công ty.

Mặc dù thắng thầu dự án ở Qatar nhưng lợi nhuận của PVS trong năm 2019 vẫn sẽ chủ yếu đến từ mảng hoạt động dịch vụ căn cứ cảng, đây cũng là mảng có biên lợi nhuận cao và ổn định nhất của PVS, kể cả trong giai đoạn giá dầu lao dốc. Dự báo của BVSC cho biết mảng này sẽ đem về doanh thu 1.500 tỷ đồng trong năm 2019, nhưng lợi nhuận gộp có thể lên tới 345 tỷ đồng.

Theo dự báo của BVSC, doanh thu PVS trong năm 2019 sẽ đạt 14.193 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 850 tỷ đồng, tương ứng biên lợi nhuận gộp 6%, cải thiện đáng kể so với năm nay.