Giải tỏa gánh nặng tài chính khi mua căn hộ cao cấp Starlake

Không gian sống đẳng cấp trong lòng Hà Nội

Với quy mô 186,3ha, trong đó 84% diện tích dành cho không gian xanh, hồ nước và công trình công cộng, Khu đô thị Tây Hồ Tây (Starlake) được các chuyên gia đánh giá là không gian sống lý tưởng trong khu vực châu Á và là một trong số ít dự án bất động sản có tiềm năng sinh lời cao.

Khu đô thị Starlake Hà Nội là dự án đầu tiên có 1 nhà đầu tư Hàn Quốc đảm nhiệm toàn bộ từ thiết kế, thi công, xây dựng và quản lý. Trước đó, THT đã dành gần 10 năm để giải phóng mặt bằng, thiết kế, quy hoạch để có được một dự án đồng bộ, hiện đại ngay giữa trung tâm Hà Nội.

Trong giai đoạn 1, 364 căn biệt thự đơn lập, song lập, liền kề tại Khu đô thị Starlake có diện tích từ 185 - 400m2 đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tổ hợp chung cư cao cấp H9CT1 gồm 603 căn hộ cao cấp từ 2 đến 4 phòng ngủ với diện tích từ 91,25 đến 154,54m2 được chủ đầu tư thiết kế và xây dựng theo phong cách Hàn Quốc giúp các căn hộ tối ưu ánh sáng và đối lưu gió.

Để phù hợp với khí hậu nóng ẩm tại Hà Nội, chủ đầu tư đã trang bị nội thất cao cấp, tối ưu thiết kế chiều cao trần căn hộ cao từ 2,7 đến 2,9m; đồng thời lắp đặt hệ thống điều hòa không khí hiện đại (không bụi, tiếng ồn và dễ bảo trì ống dẫn); sử dụng cửa sổ khung PVC cách nhiệt giúp tiết kiệm năng lượng; cung cấp nội thất (tủ giày, kho, lưới côn trùng, giàn phơi thông minh…).

So với những dự án bất động khác, Chung cư cao cấp Starlake có mật độ xây dựng tối thiểu là 2,5 héc ta chỉ với 603 căn hộ, là một trong số ít dự án có mật độ thang máy 3 - 5 thang máy/sàn (với 5 - 9 căn hộ), trung bình có 1,5 vị trí đỗ ôtô/gia đình (cao hơn mật độ trung bình tại Hà Nội là ~1,2 vị trí đỗ ôtô/gia đình).

Ưu đãi khi mua căn hộ cao cấp H9CT1

Ngân hàng Nhà nước có chủ trương thắt chặt tín dụng đổ vào lĩnh vực rủi ro như bất động sản để các ngân hàng tập trung vào sản xuất kinh doanh khiến việc tiếp cận vốn của các dự án bất động sản gặp khó khăn hơn. Trong năm 2019, các ngân hàng thương mại đã điều chỉnh tăng lãi suất cho vay, đồng thời đưa ra các điều kiện vay vốn ưu đãi khắt khe hơn.

Để giải tỏa gánh nặng tài chính cho khách hàng, chủ đầu tư THT với đã làm việc với các ngân hàng lớn ở trong và ngoài nước (như Shinhanbank, Vietcombank, BIDV, VIB…) để hỗ trợ tối đa cho khách hàng vay vốn khi mua căn hộ H9CT1 tại khu đô thị Starlake Tây Hồ Tây. Đặc biệt, thay vì phải đóng ngay 70% giá trị căn hộ để được ký hợp đồng mua bán như các dự án khác trên thị trường, khách hàng mua căn hộ H9CT1 Starlake chỉ cần đóng 10% là đã được ký hợp đồng mua bán. Khách hàng chỉ cần đóng thêm 30% giá trị hợp đồng đến khi nhận bàn giao căn hộ. THT sẽ hỗ trợ khoản vay này với lãi vay cho đến khi khách hàng nhận bàn giao căn hộ.

Với chính sách thanh toán hấp dẫn này, căn hộ cao cấp Starlake là lựa chọn tối ưu để các khách hàng có thời gian thu xếp tài chính để có không gian sống sống hiện đại, đẳng cấp, đặc biệt là các khách hàng trẻ, kinh tế đang trong giai đoạn tích lũy.

Anh Nguyễn Quang Minh (29 tuổi, Hà Nội) cho biết: “Tôi đã quyết định chọn mua căn hộ cao cấp tại Starlake do vị trí thuận tiện, hạ tầng đồng bộ, chuỗi tiện ích hiện đại và chính sách thanh toán linh hoạt, đặc biệt rất phù hợp với công việc kinh doanh của tôi. Với chính sách hỗ trợ lãi vay, gia đình tôi chỉ cần đóng 10% giá trị hợp đồng và không cần phải lo lắng về vấn đề tài chính cho đến khi nhận bàn giao căn hộ. Số tiền đáng ra phải nộp cho chủ đầu tư đến khi nhận bàn giao căn hộ (30% giá trị hợp đồng), tôi sẽ sử dụng cho công việc kinh doanh, quay vòng vốn để tiếp tục tạo ra giá trị gia tăng”.

Với quan niệm cách làm marketing tốt là tạo ra sản phẩm tốt, chủ đầu tư đến từ Hàn Quốc đã lấy sự tin tưởng, hài lòng của khách hàng là yếu tố cốt lõi, do đó đã sử dụng kênh bán hàng trực tiếp, không thông qua môi giới, với mục đích cung cấp thông tin chính xác, chính thống từ chủ đầu tư để khách hàng an tâm với quyết định của mình khi lựa chọn chốn an cư.

Hạ tầng đồng bộ, tiện ích hiện đại

Không chỉ nằm ở vị trí thuận lợi, được các chuyên gia phong thủy đánh giá là nơi sinh khí hội tụ, khu vực Tây Hồ Tây còn được đầu tư mạnh về hạ tầng, với hệ thống giao thông kết nối đồng bộ tới trung tâm thành phố, cảng hàng không quốc tế Nội Bài và các tỉnh lân cận ở khu vực phía Bắc.

Trong đó, con đường dài 2km, rộng 60m với 10 làn xe nối hai tuyến đường huyết mạch là Võ Chí Công (vành đai 2) và đường Phạm Văn Đồng (vành đai 3) đã được thông xe đầu năm 2019; đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài nối đường Hoàng Quốc Việt đến đường Nguyễn Hoàng Tôn - Khu đô thị Tây Hồ Tây đang được triển khai gấp rút, dự kiến sẽ thông xe trong tháng 4/2019… được coi là đòn bẩy giúp giá trị bất động sản tại Khu đô thị Starlake tăng chóng mặt.

Khu đô thị Starlake mang đến cho cư dân cơ hội trải nghiệm cuộc sống thượng lưu của 1 dự án hiện đại ngay giữa lòng Hà Nội.

Đặc biệt, Tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc - Daewoo E&C đã hợp tác với các đối tác lớn trên thế giới (như Emart, CJ, Gateway, S&D…) để đầu tư chuỗi tiện ích tiêu chuẩn quốc tế tại Khu đô thị Starlake gồm: Trường phổ thông liên cấp quốc tế Gateway, Khách sạn 5 sao Starlake, Khu văn phòng hạng A, các trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí, ẩm thực, thể thao... để đưa Khu đô thị Starlake thành không gian sống lý tưởng đáng mong đợi tại châu Á.

Với chuỗi tiện ích hiện đại, đầu tư 84% diện tích cho không gian xanh, hồ nước và công trình công cộng, Khu đô thị Starlake được đánh giá là không gian sống an toàn và trong lành, không gian giao lưu văn hóa và giáo dục toàn cầu, vừa là nơi an cư, vừa là kênh đầu tư sinh lời hiệu quả. Các chuyên gia bất động sản cho rằng Starlake là một trong số ít dự án có tiềm năng sinh lời cao do vị trí đẹp, thuận lợi, tập trung lượng lớn khách nước ngoài.