Giảm 4.000 lao động, TKV đạt lợi nhuận gần 1.500 tỷ đồng trong 9 tháng, vượt 87,5% kế hoạch

Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2017 của TKV cho biết nhiều chỉ tiêu của Tập đoàn có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, doanh thu của TKV ước đạt 77.295 tỷ đồng, đạt 72% kế hoạch, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, doanh thu từ than đạt 38.332 tỷ đồng (tăng 3,9%); sản xuất, tiêu thụ khoáng sản đạt 9.238 tỷ đồng (tăng 82,5%); sản xuất, bán điện đạt 8.629 tỷ đồng (tăng 13,5%); sản xuất cơ khí đạt 1.741 tỷ đồng; sản xuất cung ứng vật liệu nổ công nghiệp đạt 3.428 tỷ đồng (tăng 1,4%); sản xuất kinh doanh khác đạt 15.928 tỷ đồng.

Trong 9 tháng, TKV ước tính lãi 1.500 tỷ đồng, tăng 87,5% so với kế hoạch. So với cùng kỳ năm 2016, lợi nhuận Tập đoàn tăng 1.000 tỷ.

Cũng trong giai đoạn này, tổng số lao động của Tập đoàn theo danh sách là 106,66 nghìn, giảm 4.000 người so với đầu năm 2017. Tiền lương bình quân 9 tháng đạt 9,2 triệu đồng/người/tháng, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Riêng sản xuất than, mức lương trung bình một người ước đạt 9,8 triệu đồng/tháng.

Tập đoàn nộp ngân sách nhà nước khoảng 10.748 tỷ đồng, bằng 85,3% kế hoạch năm và tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong 3 tháng còn lại của năm, TKV cho biết sẽ tập trung ổn định sản xuất, tăng cường sản xuất than chất lượng cao cho thị trường, nằm cân đối doanh thu. Tập đoàn sẽ tổ chức vận hành 2 nhà máy sản xuất Alumin (Tân Rai, Nhân Cơ), trong đó, điều hành tăng sản xuất Alumin tại Nhân Cơ (có thể đạt 100.000 tấn) để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ sản phẩm.

TKV cũng tập trung đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm khoáng sản chính như đồng, kẽm, phôi thép. Về điện, Tập đoàn sẽ vận hành ổn định các nhà máy, bám sát, phân tích thị trường để có biện pháp chào giá phù hợp nhằm tăng tối đa lợi nhuận.

Tập đoàn đồng thời triển khai phương án tái cơ cấu. Theo đó, tập trung tái cơ cấu kỹ thuật và công nghệ, tái cơ cấu về tổ chức và hệ thống quản trị, tái cơ cấu về tài chính và tái cơ cấu về lao động . Tìm kiếm đối tác chuyển nhượng các dự án Lào – Campuchia theo lộ trình tái cơ cấu.