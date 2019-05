Giám đốc sở GD&ĐT Sơn La nói thông tin chỉ đạo nâng điểm 8 thí sinh là “bố láo, bố lếu”

Liên quan đến thông tin Giám đốc sở GD&ĐT Sơn La Hoàng Tiến Đức chỉ đạo Phó Giám đốc Trần Xuân Yến nâng điểm cho 8 thí sinh, báo Người Đưa Tin đã liên hệ với vị Giám đốc Sở này.

Cụ thể, qua điện thoại phóng viên báo Người Đưa Tin đặt câu hỏi: "Thưa ông, trên một số báo có đưa tin ông có chỉ đạo ông Trần Xuân Yến, nguyên Phó Giám đốc sở GD&ĐT (đã bị bắt giam) nâng điểm cho 8 thí sinh. Xin ông cho biết về thông tin này?".

Trước câu hỏi này, vị Giám đốc Sở khá bất ngờ và bức xúc trả lời: "Bố láo, bố lếu, làm gì có chuyện đấy".

Phóng viên tiếp tục đặt câu hỏi: "Tức là thông tin ông Yến khai là không đúng?"

Ông Hoàng Tiến Đức đáp: "Ừ". Ngay sau đó vị Giám đốc Sở này liền cúp máy.

Liên quan đến việc này, trên báo Tuổi trẻ online ngày 24/5 có đăng, trong vụ án gian lận thi cử, bị can Trần Xuân Yến đã nhận sửa giúp bài thi để nâng điểm cho 13 thí sinh. Đây là những trường hợp do cấp trên, do đồng nghiệp, người quen nhờ vả.

Cụ thể, ngày 28/6/2018, ông Hoàng Tiến Đức, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La , gọi Phó giám đốc Trần Xuân Yến đến phòng làm việc của ông Đức. Tại đây, ông Đức đưa cho ông Yến hai tờ giấy ghi thông tin cá nhân của 8 thí sinh nhờ nâng điểm.

Trong 8 trường hợp này, thí sinh số báo danh 1400.0619 nhờ nâng điểm Toán, Ngữ văn, Lịch sử để đạt tổng số 27 điểm.

Thí sinh 1400.1279 nhờ nâng điểm Toán, Vật lý, Tiếng Anh để đạt tổng 27 điểm.

Thí sinh 1400.1545 nhờ nâng điểm Toán, Ngữ văn, Lịch sử để đạt tổng 27 điểm.

Thí sinh 1400.1293 nhờ nâng điểm Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh để đạt tổng 27 điểm.

Thí sinh 1400.1415 nhờ nâng điểm Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh để đạt tổng 24 điểm.

Thí sinh 1400.1479 nhờ nâng điểm Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh để đạt tổng 27 điểm.

Thí sinh 1400.1394 nhờ nâng điểm Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh để đạt tổng 24 điểm.

Thí sinh 1400.1480 nhờ nâng điểm Toán, Vật lý, Hóa học để đạt tổng 24 điểm.

Cũng trong nngày 24/5, đại diện VKSND tỉnh Sơn La cho biết theo kết luận điều tra vụ gian lận điểm thi THPT Quốc gia năm 2018, 8 người bị đề nghị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo điều 356 Bộ luật Hình sự 2015.

Các bị can gồm:

Trần Xuân Yến (cựu Phó giám đốc sở GD&ĐT tỉnh Sơn La);

Nguyễn Thị Hồng Nga (chuyên viên phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng);

Cầm Thị Bun Sọn (cựu Phó trưởng phòng Chính trị Tư tưởng);

Đặng Hữu Thủy (cựu Phó hiệu trưởng trường THPT Tô Hiệu);

Lò Văn Huynh (cựu Phó trưởng phòng Khảo thí Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La);

Nguyễn Thanh Nhàn (cựu Phó trưởng phòng khảo thí Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La );

Đinh Hải Sơn (cựu Thiếu tá, nguyên Đội phó đội giáo dục, Phòng an ninh chính trị nội bộ);

Đỗ Khắc Hưng (cựu Trung tá, cán bộ phòng An ninh chính trị nội bộ).