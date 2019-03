Giám đốc Sở Nội vụ Quảng Ngãi trần tình vụ bị tố trả đũa cấp dưới

Sáng 6-3, ông Đoàn Dụng, Giám đốc Sở Nội vụ Quảng Ngãi, cho biết sẽ có thông báo cụ thể vụ việc liên quan đến tố cáo của ông Trần Minh Điệp, nguyên trưởng Phòng GD-ĐT huyện Trà Bồng, vì cho rằng ông đã trả đũa khiến ông Điệp mất chức.

"Vụ việc này nói thì dài lắm. Ai cũng có nhiều mối quan hệ. Tôi có hai đứa cháu nên có gửi cho anh Điệp trong kỳ thi tuyển giáo viên 2017-2018. Nhưng kết quả thi cả hai đều rớt. Bản thân tôi và gia đình cho rằng việc thi tuyển không đậu thì thôi. Còn anh Điệp nói tôi trù dập là không đúng. Toàn bộ sai phạm của anh Điệp như mang USB chứa dữ liệu kết quả kỳ đi ra quán nhậu, không thực hiện đúng quy chế... là do công an làm hồ sơ, chứ tôi không làm. Chúng tôi chỉ dựa vào hồ sơ vi phạm để kiến nghị hình thức kỷ luật. Còn việc kỷ luật cách chức, cảnh cáo do UBND huyện quyết định. Tôi làm giáo dục mấy chục năm, chưa bao giờ kỷ luật hay trả đũa ai", ông Dụng trần tình.

Theo tố cáo của ông Trần Minh Điệp, trong Kỳ thi tuyển giáo viên 2017-2018, diễn ra từ tháng 9-2017 đến đầu năm 2018, ông Điệp nhận được nhiều tin nhắn gửi gắm từ số điện thoại của ông Đoàn Dụng về 2 trường hợp thí sinh thi tuyển. Nội dung tin nhắn: "A đinh nho chu va A e tren do 1 vai trường hop thi gv sap den ma ngai qua. Bác ch tich huyen thi bao nt ten tui e giup cho, y e sao?". Một ngày sau, số máy ông Điệp lại nhận tin nhắn từ số máy của ông Dụng với nội dung tên, số báo danh người được "gửi gắm"...

Nội dung tin nhắn được cho của ông Đoàn Dụng, Giám đốc Sở Nội vụ Quảng Ngãi, gửi gắm về hai trường hợp thi tuyển giáo viên. Ảnh: LP

Theo ông Điệp, việc gửi gắm của ông Dụng vượt ngoài khả năng của ông bởi ông chỉ là người ra đề, không can thiệp vào kết quả thi. Sau khi công bố kết quả, hai người được ông Dụng "gửi gắm" không đậu. "Khi tôi không giúp, lập tức bị trù dập. Hội đồng thi bị kiểm tra và chỉ ra hàng loạt sai phạm. Trong đó, có nhiều sai phạm nhằm vào tôi. Tiếp đến, ông Dụng gửi công văn kiến nghị phải xử lý kỷ luật tôi bằng hình thức "cách chức hoặc giáng chức". Tôi chỉ là thành viên của hội đồng thi và trực tiếp ra đề nhưng ông Dụng yêu cầu kỷ luật rất nặng, trong khi chủ tịch hội đồng thi chỉ được yêu cầu viết bản tự kiểm điểm", ông Điệp nói.



Từ kiến nghị của Sở Nội vụ, đến tháng 12-2018, huyện Trà Bồng tiến hành họp và kỷ luật cảnh cáo, chuyển ông Điệp sang làm phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy Trà Bồng.

Liên quan đến Kỳ thi tuyển giáo viên năm 2017-2018 ở Quảng Ngãi, dư luận nghi ngờ có tiêu cực bởi hàng loạt thí sinh sau khi có kết quả thi từ đậu thành rớt, rớt thành đậu... Sau đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã giao cho Sở Nội vụ xử lý và sở này đã thành lập 3 đoàn kiểm tra, rút 1.627 bài thi ở 11/14 huyện, thành về chấm thẩm định lại.

Kết quả trong tổng số 148 thí sinh biến động điểm sau khi chấm thẩm định, có 42 thí sinh từ rớt thành đậu và 67 thí sinh có kết quả ngược lại. Từ những kết quả này, nhiều cá nhân sai phạm cũng đã bị kỷ luật với nhiều hình thức khác nhau.