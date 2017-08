Giám đốc tát nữ bác sĩ ở Nghệ An: Tôi thấy xấu hổ

- Trong cuộc làm việc của Tổ Công tác của Thủ tướng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, còn gần 6.000 thủ tục kiểm tra chuyên nghành của các bộ tại các cửa khẩu.

"Khi tiến hành kiểm tra thì hôm nay yêu cầu một thủ tục, mai một thủ tục cho nên có những lô hàng nằm ở cửa khẩu 3, 4 tháng là bình thường, trong khi quy định 15 ngày, có mặt hàng 30 ngày". Bộ trưởng cho biết.

- Ông Nguyễn Đình Hoàng Thắng, người đã tát nữ bác sĩ ở Nghệ An, cho biết bản thân cảm thấy xấy hổ về hành động đó và xin chịu mọi trách nhiệm vì hành vi của mình. Theo ông Thắng, các bác sĩ không tích cực quan tâm bệnh nhân ở phòng cấp cứu. Do quá bức xúc nên đã đánh bác sĩ. Chủ tịch thành phố Vinh cho biết, sự việc đang được Công an thành phố Vinh tiếp tục làm rõ. Ai sai sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

- Ông Lưu Văn Hào, Phó chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư quốc lộ 1 Tiền Giang, cho biết nếu Bộ GTVT yêu cầu dời trạm BOT vào đường tránh thì đến nước cuối cùng chủ đầu tư sẽ giải quyết theo điều khoản trong hợp đồng tức là ra tòa. Bởi việc thu phí ở đường tránh không bù đắp được khoản chi phí chủ đầu tư đã bỏ ra.