Gian lận xăng dầu ở Nghệ An: Xăng nguyên chất chưa đến 50%

Liên quan đến vụ phát hiện một số doanh nghiệp ở Nghệ An bán 2 triệu lít xăng A92 kém chất lượng ra thị trường, sáng 24-10, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn mạnh Hà, Chánh thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An, cho biết: Qua kiểm tra và phân tích, có tới 11/12 mẫu xăng của 7 doanh nghiệp vi phạm ở Nghệ An kém chất lượng, trị số ốc-tan thấp (trị số ốc-tan là đại lượng đặc trưng cho khả năng chống kích nổ của xăng - PV). Kết quả trên là do Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2 (số 2 Ngô Quyền, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cung cấp.

Cụ thể Công ty TNHH Thanh Ngũ có 3/4 mẫu vi phạm với trị số ốc-tan 70,7/92, 46,0/92 và 46,4/92; Doanh nghiệp tư nhân Kiên Lục 2/2 mẫu vi phạm trị số ốc-tan 68/92, 73,1/92; Công ty TNHH Thương mại Kỳ Phương vi phạm trị số ốc-tan 59,1/92; Công ty TNHH Thương mại Sáu Hằng vi phạm trị số ốc-tan 61,3/92; Doanh nghiệp tư nhân Phùng Pha vi phạm trị số ốc-tan 70,8/92; Doanh nghiệp tư nhân Thuận Thành vi phạm trị số ốc tan 2 mẫu 71,3/92 và 84,7/92. Với kết quả trên, trị số ốc-tan của công ty Cổ phần thương mại dầu khí Toàn Cầu chỉ 44,9/92, nghĩa là xăng A92 nguyên chất chưa đến 50%.

Kết quả phân tích phiếu xăng A92 kém chất lượng

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin vào ngày 11-10, Phòng Cảnh sát điều tra Tội phạm về Quản lý kinh tế và Chức vụ (PC46) - Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN) tỉnh Nghệ An, Cục A71 - Bộ Công an đã phá chuyên án 917XD.

Theo đó, lực lượng chức năng đã bắt quả tang việc công ty TNHH Thanh Ngũ (ở xóm Ngọc Tân, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) đang đổ chất dung môi trong bồn xe chở xì-téc mang BKS: 37C-7512 vào bồn xăng tại điểm kinh doanh bán xăng dầu cho khách hàng. Số chất dung môi trong xe bồn có dung tích 40.000 lít được chở từ Cần Thơ về. Kiểm tra tại Công ty Thanh Ngũ có 2 lọ bột tạo màu; 2 bể chứa xăng: bể thứ nhất chứa 3.000 lít xăng A92 , bể thứ 2 chứa 7.000 lít xăng A92.

Bà Vũ Thị Thanh, chủ doanh nghiệp trên, thừa nhận bể chứa 7.000 lít xăng A92 đã được pha với chất dung môi theo tỉ lệ: 50% xăng A92 + 50% chất dung môi + bột tạo màu = loại xăng A92 kém chất lượng.

Kiểm tra tại doanh nghiệp tư nhân Kiên Lục (ở xóm 8, xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An), lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện trong 2 bể chứa có khoảng hơn 10.000 lít xăng A92 kém chất lượng, thu 1 lọ bột tạo màu cho xăng.

Trần Văn Tuấn, con trai ông Trần Văn Kiên (chủ doanh nghiệp Kiên Lục), thừa nhận từ tháng 8-2017 đến nay, doanh nghiệp đã mua 320.000 lít chất dung môi. Trong đó, doanh nghiệp này bán cho công ty Thanh Ngũ 160.000 lít, phần còn lại Tuấn chỉ đạo pha với xăng A92 (nguyên chất) theo tỉ lệ: 80% xăng A92 + 20% chất dung môi + bột màu = loại xăng A92 kém chất lượng.

Cũng theo lời khai của Tuấn, trước đây, doanh nghiệp Kiên Lục bán 240.000 lít dung môi cho 2 cửa hàng xăng dầu Kỳ Phương và Sáu Hằng ở xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu.

Như vậy, với số lượng chất dung môi mà công ty Kiên Lục mua từ Cần Thơ về bán cho các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Nghệ An để pha chế và đã xuất bán ra thị trường Nghệ An là hơn 2 triệu lít xăng A92 kém chất lượng.

Theo hóa đơn của Công ty xăng dầu Mê Công thuộc Tổng công ty xăng dầu Cần Thơ, chất dung môi có giá mỗi lít là 10.600 đồng, trong khi đó, xăng A92 có giá 18.000 đồng/lít. Như vậy, 2 công ty Thanh Ngũ và Kiên Lục đã thu một khoản lợi rất lớn từ việc bán xăng kém chất lượng.

Theo Phòng PC46, Công an tỉnh Nghệ An đã xác định được 8 đại lý mà 2 công ty Thanh Ngũ và Kiên Lục bán lại xăng kém chất lượng. Đó là các đại lý: Cây xăng dầu Dũng Tuyết, cây xăng Quỳnh Thảo và Phùng Nha, xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu; Cây xăng Huấn Thu, Nghĩa Lộc, thị xã Thái Hòa; Cây xăng Hóa Tri và Quang Lĩnh, xã Quỳnh Thắng, Quỳnh Lưu; cây xăng Phương Tứ, xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu; cây xăng Hòa Quang, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu.

"Hiện toàn bộ hồ sơ vụ việc đã được chuyển cho bên công an xư lý theo quy định", ông Hà, cho biết thêm.