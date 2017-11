Giao dịch của Lãnh đạo Doanh nghiệp: Hàng loạt động thái mua hàng

Tuần qua từ 06/11 – 10/11, trên toàn thị trường chung xuất hiện một số điểm nhấn đáng chú ý về những giao dịch mua bán cổ phiếu của cổ đông nội bộ.

Ông Lê Vũ Hoàng - Chủ tịch HĐQT đang đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu CII của CTCP Đầu tư hạ tầng kĩ thuật TP Hồ Chí Minh. Trước giao dịch ông Lê Vũ Hoàng sở hữu 1.043.186 cp (tỷ lệ 0,42%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 13/11 đến 12/12/2017 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận với mục đích đầu tư thêm.

9 tháng đầu năm, CII ghi nhận khoản doanh thu thuần đạt 1.416 tỷ đồng, và LNST hợp nhất đạt 1.510 tỷ đồng, tăng lần lượt 69% và 97% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên trong quý 3/2017 , doanh nghiệp có khoản lỗ 66 tỷ đồng nguyên nhân là do công ty đã không còn ghi nhận các khoản thu nhập bất thường từ việc chuyển nhượng cổ phần, ghi nhận lợi nhuận từ đánh giá lại tài sản. Tính từ đầu năm tới hiện tại, giá cổ phiếu đã tăng gần 48% sau đó quay đầu điều chỉnh về mức giá 30.700 (cập nhật ngày 09/11).

Thời điểm đạt 40.000 đồng/cp cũng trùng với khoảng thời gian ông Lê Quốc Bình – TGĐ đăng ký bán ra 2,21 triệu cổ phiếu trong tổng số hơn 2,66 triệu cổ phiếu mà ông đang nắm giữ với mục đích bán cổ phiếu để trả nợ ngân hàng, mua cổ phiếu CEE, góp vốn vào công ty Đầu tư Tân Tam Mã và đóng tiền nhà Thủ Thiêm.

Tại CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai – mã HNG, ông Võ Trường Sơn - Thành viên HĐQT vừa thông báo đăng ký mua thêm 500.000 cổ phiếu để đầu tư dài hạn. Được biết hiện tại ông Võ Trường Sơn đang nắm giữ 500.000 cổ phiếu HNG. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 13/11 đến 12/12/2017 theo phương thức khớp lệnh.

Doanh nghiệp cũng vừa công bố BCTC hợp nhất quý 3/2017 với doanh thu thuần đạt 934 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó đóng góp chính vào nguồn thu trong quý vừa qua là trái cây với 450 tỷ đồng. Bên cạnh đó còn có cao su với 189 tỷ đồng. LNTT 9 tháng đầu năm đạt 1.152 tỷ đồng. Giá cổ phiếu sau khi tăng mạnh hồi đầu năm lên tới trên 12.000 đồng/cổ phiếu thì đã quay đầu điều chỉnh và hiện đang vùng giá đang giao dịch quanh 8.500 đồng/cổ phiếu.

Gần đây, bà Phạm Thị Mai Duyên - vợ Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 2 triệu cp ST8 của CTCP Siêu Thanh. Trước giao dịch bà Duyên sở hữu 5.269.823 cp (tỷ lệ 20,49%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 9/11 đến 8/12/2017 theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh. Mục đích đưa ra là để đầu tư dài hạn.

ST8 vốn được nhà đầu tư biết tới với chuyên ngành kinh doanh mua bán: Máy móc, vật tư thiết bị công nghiệp, thiết bị điện tử, kim khí điện máy, điện tử gia dụng, máy móc văn phòng, văn phòng phẩm và phụ tùng thay thế. Trên TTCK, ngay sau khi đạt đỉnh tại vùng giá 29.000 đồng/cp thì tới hiện tại ST8 đã giảm sâu gần 52,5% về mức giá xấp xỉ 19.000 đồng/cổ phiếu.

Tại STB (Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín), ông Dương Công Minh - Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua tiếp 2 triệu cp. Trước giao dịch ông Minh sở hữu 60.569.075 cp (tỷ lệ 3,36%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 10/11 đến 9/12/2017 theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn.

Trong thời gian gần đây, ông Minh cũng đã thực hiện mua thành công 1,2 triệu cổ phiếu STB trong khoảng thời gian từ 26/10 - 1/11/2017 bằng phương thức khớp lệnh trên sàn. Sau khi thực hiện giao dịch, ông Dương Công Minh đã nâng mức sở hữu của mình lên xấp xỉ 60,57 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 3,36% vốn cổ phần có quyền biểu quyết. Trong 9 tháng đầu năm 2017 vừa qua, lợi nhuận trước thuế của Sacombank đã đạt 1.025 tỷ đồng, gấp 5 lần cùng kỳ và hoàn thành vượt 55,9% kế hoạch cả năm (585 tỷ đồng). Hiện nay, giá cổ phiếu đang giao dịch quanh ngưỡng 11.150 đồng/cổ phiếu.

Cuối cùng, DIG (CTCP Đầu tư Phát triển xây dựng), bà Phan Thị Mai Hương - Thành viên HĐQT, đăng ký mua 130.000 cp nhằm mục đích đầu tư. Trước giao dịch bà Mai Hương sở hữu 17.064 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 10/11 đến 8/12/2017 theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh.

Theo BCTC quý 3/2017, doanh thu quý 3/2017 của DIG đạt 159 tỷ đồng, giảm 28,43 tỷ so với cùng kì năm ngoái (tương ứng mức giảm 15%) nguyên nhân do trong quý vừa rồi DIG chủ yếu ghi nhận doanh thu chuyển nhượng căn hộ DIG Phoenix và các lô đất thuộc dự án Nam Vĩnh Yên, tuy nhiên doanh thu hoạt động tài chính của công ty lại tăng lên 68,77 tỷ đồng do DIG thoái 1 phần vốn góp tại công ty CP Vina Đại Phước, Ngân hàng TMCP Quân Đội. Chính vì vậy LNST của công ty mẹ vẫn tăng 7,66 tỷ đồng, tương ứng 21% so với cùng kì năm ngoái. Hiện tại giá cổ phiếu đang dao động xung quanh ngưỡng 16.000 đồng/cổ phiếu.