Gieo suy nghĩ gặt hành động, gieo hành động gặt thói quen, gieo thói quen gặt số phận: Đây là hai cuốn sách mà diễn giả hàng đầu thế giới khuyên bạn nên đọc

Không chỉ trên TED Talk, Simon Sinek hiện là tác giả (với 2 cuốn sách Best seller là Start With Why và Leaders Eat Last), nhà diễn thuyết truyền cảm hứng nổi tiếng đã đi khắp các trại lính và các tổ chức trên toàn nước Mỹ để nói về lãnh đạo và quản lí.



Tuy vậy, ít người biết rằng, Sinek vốn là một người sinh ra nhút nhát và không thích thể hiện trước đám đông ngay từ thuở nhỏ. Anh thường núp ở góc trong các bữa tiệc hoặc không tham dự khi được mời.



Vậy anh đã làm thế nào để thay đổi bản thân và đạt được thành công vang dội như ngày hôm nay? Đó là kết quả của sự đối mặt với nỗi sợ của chính mình và loại bỏ chúng đi, tập luyện rồi mắc lỗi rồi tiếp tục sửa sai một cách không mệt mỏi, kể cả trên hay ngoài sân khấu.



Là một người luôn hướng tới những điều tích cực, Simon Sinek luôn có vô vàn ý tưởng để xã hội có thể cùng nhau xây dựng một tương lai tươi sáng hơn.

Những ý tưởng đó đã truyền cảm hứng giúp anh thực hiện nhiều dự án. Để bắt đầu, anh đã viết rất nhiều cuốn sách khác nhau. Những cuốn sách bán chạy nhất của Sinek bao gồm "Start With Why" (Bắt đầu với câu hỏi tại sao) " mà "bậc thầy huấn luyện CEO" Tony Robbin luôn tìm được cảm hứng mỗi khi đọc, "Leaders Eat Last" (Nhà lãnh đạo luôn ăn cuối cùng), "Together is Better" (Cùng nhau là tốt hơn) và "Find Your Why" (Tìm lý do của bạn).

Trong khi đó, bài diễn thuyết trên TED Talk năm 2009 của anh về cách các nhà lãnh đạo vĩ đại truyền cảm hứng hành động đã trở thành bài diễn thuyết được xem nhiều thứ ba mọi thời đại trên trang TED.com.

Sinek chia sẻ rằng anh không thể có cảm hứng để làm bất cứ điều gì nếu những điều đó không dành cho sách. Đặc biệt hơn, hai cuốn sách quý giá mà anh đánh giá cao rằng có thể rèn luyện trí não, thay đổi chính cuộc đời mình đó chính là "Man's Search for Meaning" (Đi tìm lẽ sống) của Viktor Frankl và "Finite and Infinite Games" (Trò chơi hữu hạn và vô hạn) của James Carse.

1. Cuốn "Man's Search for Meaning" (Đi tìm lẽ sống) của Viktor Frankl

Trong cuốn "Đi tìm lẽ sống", Viktor Frankl ghi lại những trải nghiệm của anh khi là tù nhân trong các trại tập trung của Đức Quốc xã trong Thế chiến II. Sinek dành tình yêu mãnh liệt với cuốn sách này trong nhiều năm và mong muốn mọi người nên đọc.

Trong số nhiều bài học ý nghĩa mà cuốn sách truyền tải, Frankl nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của suy nghĩ trên hành trình tìm ra cách cửa thành công. Chúng ta không thể kiểm soát thế giới xung quanh, nhưng chúng ta có thể kiểm soát thái độ của chính mình. Một tình huống sẽ tốt lên hay xấu đi chỉ đơn giản phụ thuộc vào cách chúng ta nhìn nhận và đánh giá nó.

Trước khi đọc "Đi tìm lẽ sống", Sinek rất dễ dàng chấp nhận bản thân trở thành nhân vật bất hạnh mỗi khi mọi thứ trong cuộc sống trở nên tồi tệ. Với lối suy nghĩ đó, anh có thể dễ dàng tìm thấy tất cả bằng chứng xung quanh mình để chứng minh mình đã hành động đúng. Tuy nhiên, điều này chỉ củng cố một tư duy tiêu cực.

Với cuốn sách của Frankl, Sinek đã học cách đảo ngược điều đó. Anh học được cách có thể kiểm soát cảm xúc của mình bất kể điều gì đang xảy ra. Sinek có thể lựa chọn tích cực. Và phần tốt nhất đó là với một tư duy tích cực mới, anh đã tìm thấy tất cả các bằng chứng xung quanh mình để chứng minh rằng mình đang đi đúng hướng.

2. "Finite and Infinite Games" (Trò chơi hữu hạn và vô hạn) của James Carse

Cuốn sách "Trò chơi hữu hạn và vô hạn" của James Carse là một món quà mà một người bạn đã tặng Sinek 6 năm về trước. Cuốn sách này đã khiến anh nhận ra rằng cách mà thế giới vận hành rất khác biệt so với những gì anh thường nghĩ. Từ lúc chúng ta đi học cho đến khi chúng ta có việc làm, chúng ta luôn tâm niệm rằng mình cần phải chiến thắng mọi thứ.

Sự thật là, nỗi ám ảnh với chiến thắng ở mọi tình huống trước khi hiểu thực sự trò chơi đó như thế nào sẽ càng tăng thêm căng thẳng và ảnh hưởng tới khả năng thành công của bạn theo thời gian.

Cuốn sách đó đã tiếp thêm tự tin cho Sinek để theo đuổi tầm nhìn của mình về một thế giới mà trong đó đa số chúng ta có thể cảm thấy được truyền cảm hứng, an toàn và mãn nguyện từng ngày.

Cả hai cuốn sách này đều rất quan trọng với Sinek vì chúng đã dạy anh về sức mạnh của tầm nhìn xa. Hầu như tất cả các sự kiện diễn ra trong sự nghiệp và trong các mối quan hệ đều bị ảnh hưởng đáng kể kể cả mặt tích cực và tiêu cực. Chính vì thế, học cách thay đổi suy nghĩ về cách chúng ta nhìn nhận thế giới có thể tạo ra sự khác biệt cuối cùng giữa niềm vui và thất vọng hay thành công và đấu tranh.