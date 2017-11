Giới trẻ Việt giàu choáng váng: thi nhau mặc hoodie trăm triệu của Louis Vuitton x Supreme tới Sole Ex 2017

Sole Ex là hoạt động thường niên được tổ chức bởi HNBMG, sân chơi lớn dành cho các bạn trẻ yêu giày tại Việt Nam. Vốn là sự kiện chuyên nghiệp, quy mô và có đầu tư kỹ lưỡng nên Sole Ex được đông đảo các "đầu giày" cũng như những ai yêu mến phong cách thời trang streetswear mong chờ nhất năm.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tuy trời đổ mưa và khá lạnh nhưng từ tờ mờ sáng ngày 19/11, đã có rất nhiều bạn xếp hàng để được vào trong nơi diễn ra sự kiện mặc dù phải đến 11h mới chính thức mở cửa. Ước tính có hơn 2000 bạn trẻ háo hức đến dự sự kiện về thời trang đường phố và sneakers lớn nhất Vịnh Bắc Bộ.

Đây cũng là dịp cho các bạn trẻ khoác lên mình những bộ outfit thể hiện được cá tính. Thế mới thấy độ chịu chơi, chịu chi của các tín đồ thời trang Việt cũng không hề kém ai đâu.

Chiếc hoodie LV x Supreme có giá gần 100 triệu đồng nhưng được khá nhiều bạn trẻ diện.

Cậu bạn này cũng diện một chiếc LV x Supreme Jersey cực hot của BST LV x Supreme ra mắt tháng 7 vừa rồi. Được biết giá thành của nó lên đến vài chục triệu đồng.

Tài không đợi tuổi, cậu bạn nhỏ này diện nguyên cây Bape từ trong ra ngoài và phải kể đến đôi Nice Kick trị giá gần 40 triệu đồng.

Couple này diện gần nguyên cây từ Gucci cho tới Balen, Givenchy và D&G cực chất.

Cô bạn An Japan cũng tới tham gia sự kiện này.

Rapper Andree xuất hiện cực ngầu.

Ba cậu bạn này đã lặn lội từ Sài Gòn xa xôi để tham dự Sole Ex - sự kiện mỗi năm chỉ có 1 lần. Được biết đây cũng là 3 đầu giày cực kì chịu chơi của miền Nam.

Diện cả cây đen cùng đôi Rick Owens huyền thoại, cô bạn xinh xắn này trông khá ngầu và cá tính.

Đa số các bạn yêu thích những mẫu giày Hypebeast như Yeezy, Air Max 97 x Undefeated, Rick Owens...

Sự xuất hiện của những đôi Jordans huyền thoại.

Với quy mô hơn 70 gian hàng đến từ khắp mọi nơi, đặc biệt hơn một nửa là các shop đến từ Sài Gòn như: Kickzspot, The Collector, 5 The Way, Inside The Box...

"Đây là lần thứ 2 mình tham dự Sole Ex tại Hà Nội. Khi bay từ Sài Gòn ra, phải vận chuyển nhiều giày khá khó khăn nhưng mình vẫn cảm thấy háo hức vì tại đây, mình không những có cơ hội được buôn bán mà còn là dịp được quảng bá thương hiệu và gặp gỡ giao lưu cùng những bạn có chung sở thích và niềm đam mê. Sole Ex năm nay hoành tráng từ địa điểm tổ chức cho đến số lượng các gian hàng cũng tăng hơn đáng kể so với năm ngoái." - một chủ shop đến từ miền Nam cho hay.

Các gian hàng tại Sole Ex năm nay.

Tại sự kiện còn diễn ra hoạt động làm sạch giày miễn phí thu hút đông đảo các bạn trẻ xếp hàng để chờ đến lượt mình.

Đến với Sole Ex, ngoài việc được chiêm ngưỡng những mẫu sneakers mới nhất hay những đôi giày hiếm, giới trẻ còn có cơ hội được tham dự các trò chơi với nhiều phần quà hấp dẫn, có giá trị đến từ các shop giày.

Ngoài ra các bạn còn được tham gia chương trình rút thăm may mắn, để sở hữu những đôi giày, phụ kiện, item HYPEBEAST cực chất với giá rẻ "không thể kiếm được ở đâu khác". Chẳng hạn như đôi giày Air Max 97 x Undefeated với giá 5 triệu (giá thị trường: 15 triệu).

Đây chính là đôi Air Jordan 1 đình đám. Được biết, nó là phiên bản custom được làm bởi KQ Custom làm riêng cho The Collector x VSSG, BST cùng tên cùng được bày bán ngay trong sự kiện Sole Ex.

VSSG là Vietnamese Street Style Group rất nổi với hơn 200 ngàn thành viên. Tại đó, các bạn được tự do chia sẻ phong cách thời trang mang đậm tính cách cá nhân của mình.

Đôi Air Force 1 phiên bản đặc biệt này là một trong những phần quà nằm trong chương trình bốc thăm trúng thưởng, được tài trợ bởi một shop giày khá nổi tại Sài Gòn.

Sự kiện kết thúc hoành tráng với màn đấu giá "siêu hời": bỏ 80 triệu mua được chiếc xe Supreme x CTU200 Coleman có giá trị 200 triệu đồng

Nằm trong BST đầu năm nay của Supreme , đây là chiếc xe Supreme x Coleman duy nhất tại Việt Nam, tính tới thời điểm này. Để sở hữu được nó người thắng đấu giá đã đưa ra mức giá hơn 80 triệu.

Chiếc xe Supreme x CTU200 Coleman cũng được đem ra đấu giá.