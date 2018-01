GPBank sẽ được tăng cường cán bộ quản lý cấp cao

Ngày 31/12/2017 vừa qua, Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú đã đến thăm, động viên quyết toán cuối năm ban lãnh đạo và đội ngũ cán bộ chủ chốt của Ngân hàng TNHH MTV Dầu khí toàn cầu (GPBank).

Ông Phạm Huy Thông, Tổng giám đốc GPBank đã báo cáo với Phó Thống đốc những nét chính về tình hình, kết quả hoạt động của GPBank trong năm 2017, những khó khăn, vướng mắc hiện tại và mục tiêu, giải pháp của GPBank trong thời gian tới.

Theo đó, tuy vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng năm 2017 GPBank đã duy trì được hoạt động bình thường, ổn định, khả năng thanh khoản được đảm bảo, huy động tiền gửi và cho vay vẫn tăng trưởng so với năm trước. Đến 29/12/2017, huy động tiền gửi của GPBank tăng 3,9%, dư nợ cho vay toàn hệ thống tăng 11,4% so với 31/12/2016; dư nợ xấu giảm so với năm trước.

Ngân hàng đã tích cực xử lý nợ, thu hồi các khoản nợ xấu, thoái vốn đầu tư; đẩy mạnh củng cố, kiện toàn nhân sự quản lý các cấp; xây dựng, bổ sung các hệ thống công cụ hỗ trợ quản lý rủi ro; tăng cường giám sát hoạt động của các chi nhánh,...

Phó Thống đốc Đào Minh Tú ghi nhận, đánh giá cao ban lãnh đạo và toàn thể đội ngũ cán bộ, nhân viên của GPBank trong thời gian qua đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong việc xử lý tồn tại, duy trì hoạt động của ngân hàng được ổn định, bình thường; đồng thời chia sẻ với GPBank về những khó khăn, thách thức hiện nay, đặc biệt là những khó khăn trong cho vay, thu hồi nợ, xử lý tài sản, mua sắm tài sản, vận hành hệ thống công nghệ thông tin.

Phó Thống đốc khẳng định, quan điểm, chủ trương của Đảng, Chính phủ và NHNN trong việc tái cơ cấu hệ thống ngân hàng là phải bảo đảm sự an toàn, ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng, đảm bảo lợi ích hợp pháp của người gửi tiền.

Thời gian qua, Ban lãnh đạo NHNN đã có những chỉ đạo rất quyết liệt, cụ thể nhằm giúp GPBank khắc phục khó khăn, ổn định hoạt động. Những khó khăn, vướng mắc hiện tại của GPBank đã và đang được các đơn vị chức năng thuộc NHNN tích cực xử lý, tháo gỡ. Đề án tái cơ cấu GPBank sẽ sớm được phê duyệt, cùng với những quy định mới tại Luật sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng, sẽ tạo cơ sở pháp lý quan trọng để khắc phục, xử lý có hiệu quả những tồn tại của GPBank, giúp ngân hàng từng bước củng cố hoạt động và tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Phó Thống đốc cũng đã giao các đơn vị chức năng thuộc NHNN và Ban kiểm soát đặc biệt giải quyết ngay những khó khăn trước mắt trong thời gian chờ phê duyệt phương án tái cơ cấu GPBank, nhất là những vấn đề đảm bảo đảm tối thiểu cho sự an toàn của hoạt động ngân hàng, về tăng cường lực lượng cán bộ lãnh đạo quản lý (Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc điều hành của ngân hàng), về công nghệ và quản trị mạng, tiền tệ và thanh toán,…