Hà Nội chuẩn bị có mưa dông lớn khả năng gây tố, lốc, gió giật mạnh

Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, chiều nay, rãnh áp thấp ở phía Bắc có trục ở khoảng 24-26 độ Vĩ Bắc tiếp tục bị nén bởi áp cao lục địa từ phía Bắc.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén, trong đêm nay và ngày mai (15/5) ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông mạnh.

Ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đêm nay có mưa rào và dông rải rác, ngày và đêm mai (15/5) có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Khu vực Hà Nội, trong đêm nay và ngày mai (15/5) có mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Ngoài ra, trong đầu tuần tới, khu vực phía Bắc nhiều mây, nhiều nơi có mưa vừa, mưa to, dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh. Từ giữa tuần trời giảm mây, ngày nắng, gió nhẹ.

Khu vực miền Trung, trời nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Đề phòng có tố, lốc và gió giật mạnh trong mưa dông . Khu vực miền Nam, đầu tuần mây thay đổi, ngày nắng đêm có mưa. Cuối tuần trời nhiều mây, có mưa dông. Đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh trong cơn dông.

Trong khoảng ngày 15-17/5, ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Các chuyên gia khí tượng cũng khuyến cáo, người dân nên ở nhà và hạn chế đi ra đường khi trời mưa dông gây tố, lốc. Nếu nghe thấy tiếng sấm thì chắc chắn đang ở rất gần khu vực sét đánh, do đó, phải ở nơi trú ẩn ít nhất trong vòng 30 phút kể từ khi nghe tiếng sấm.

Còn trong trường hợp không vào nhà trú ẩn kịp mà vẫn ở ngoài đường cần tránh các khu vực đất cao, đồi trống, rãnh nước chảy hay vũng nước nhỏ bởi nó có thể trở thành chiếc hồ lớn nhấn chìm bạn khi có mưa to.

Bên cạnh đó, cũng tránh xa những cây cao đứng riêng lẻ và những vật dẫn điện như hàng rào kim loại, xe cộ hay dụng cụ cá nhân có thể dẫn điện.

Nếu đang đứng với một nhóm người, hãy đứng cách xa nhau khoảng 4,5 đến 5 mét.

Còn nếu đang lái xe, hãy ở yên trong xe và bật đèn chớp. Tránh chạm vào kim loại hoặc các bề mặt có thể dẫn điện trong và ngoài xe.

Không lái xe vào vùng nước lũ, khu vực sông suối, cống rãnh bởi nước dâng cao khoảng 30 cm có thể làm xe nổi lên, chỉ cần dòng chảy cao nửa mét nước đã có thể cuốn xe đi...

Cùng với đó, nếu đang ở trong nhà, không dùng các thiệt bị điện và điện thoại, thay vào đó hãy dùng tivi hoặc radio chạy pin. Đóng tất cả cửa sổ, cửa chính. Không đứng gần cửa sổ, cửa kính và những khu vực ẩm ướt...

Theo Hoàng Đan

Trí thức trẻ