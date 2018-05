Hà Nội 'điểm mặt' cơ quan, chung cư, khách sạn vi phạm phòng cháy

HĐND TP Hà Nội vừa báo cáo kết quả giám sát quá trình sử dụng, quản lý tòa nhà cao tầng trên địa bàn thành phố. Báo cáo nêu rõ tại thời điểm giám sát, đoàn công tác cùng lực lượng chức năng phát hiện hàng loạt tồn tại, hạn chế trong quản lý, sử dụng nhà cao tầng, chung cư thương mại, trong đó vi phạm phổ biến liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy.

Báo cáo nêu rõ, trên địa bàn thành phố hiện có 688 chung cư thương mại (152.085 căn hộ) đã đưa vào sử dụng, nằm trên địa bàn 11 quận, 5 huyện. Hà Nội cũng có 168 tòa nhà tái định cư đã hoàn thành đưa vào sử dụng với tổng số 16.905 căn hộ.

Thời điểm giám sát, HĐND TP Hà Nội phát hiện trên địa bàn TP vẫn còn 188 tòa chung cư thương mại và nhà cao tầng không đảm bảo các điều kiện về đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Đặc biệt, trong đó có hàng loạt khách sạn, tòa nhà văn phòng ở trong các quận nội thành cũng lọt vào danh sách này.

Những vi phạm phổ biến các tòa nhà trên được HĐND TP Hà Nội chỉ rõ là chưa được nghiệm thu PCCC, chỉ có 1 cầu thang bộ, chưa trang bị phương tiện PCCC, chưa trang bị hệ thống tăng áp và hút khói hoặc máy bơm chữa cháy không đảm bảo.

Cụ thể, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm có 5 tòa nhà không bảo đảm các điều kiện phòng cháy chữa cháy gồm: Khách sạn May de Ville (43 Gia Ngư); Khách sạn Tirant (36 Gia Ngư); Khách sạn The Light (128-130 Hàng Bông); Khách sạn May de Ville (78 Hàng Bạc) và tòa nhà văn phòng (55 Bà Triệu).

Trên địa bàn quận Ba Đình có 13 khách sạn không bảo đảm các điều kiện phòng cháy chữa cháy, trong đó có Khách sạn Hà Nội (D8 Giảng Võ), tại thời điểm kiểm tra chưa xây đê chống dầu tràn. Khách sạn Royal Gate (Quán Thánh), hành lang thoát nạn không đảm bảo, bể nước dự chữ chữa cháy không đảm bảo. Khách sạn Delight (93A Đội Cấn) không trang bị hệ thống cấp nước chứa cháy ngoài nhà và hút khói hành lang,…

Quận Đống Đa cũng có một loạt khách sạn không đảm bảo an toàn PCCC như: Khách sạn Larosa (34 - 36 Nguyễn Khuyến); Khách sạn Asean (12, 22, 28 Ngô Sỹ Liên); Khách sạn Vân Nam (số 26 đường Láng); Khách sạn Hà Nội Emotion (26 ngõ Hàng Bột); Khách sạn Sài Gòn Sunhotel (số 6 ngõ 189 Đông Các); Khách sạn Sunny III (số 10/168 Hào Nam),...

Trên địa bàn quận Tây Hồ cũng có một loạt khách sạn mắc lỗi chưa được nghiệm thu về PCCC như: Khách sạn Elegant Suites Westlake (số 10 Đặng Thai Mai); Khách sạn Sunset West Lake (491 Lạc Long Quân).

Báo cáo cũng nêu rõ một loạt trụ sở hành chính không đảm bảo điều kiện phòng chữa cháy, trong đó có Viện quy hoạch đô thị nông thôn (số 10 Hoa Lư); Trung tâm hội nghị quốc tế (11 Lê Hồng Phong); Kho bạc nhà nước Ba Đình (8 Kim Mã Thượng); Cục thuế TP Hà Nội (187 Giảng Võ); Học viện Hành chính quốc gia ( 77 Nguyễn Chí Thanh); Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động (23 Nguyễn Khang); nhà làm việc liên cơ quan – Bộ NN&PTNT (16 Thụy Khuê).

Ngoài ra, hàng loạt chung cư nằm trên địa bàn các quận Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Ba Đình không bảo đảm điều kiện phòng cháy chữa cháy. Trong đó, có chung cư cao tầng kinh doanh (46/230 Lạc Trung), chung cư 250 Minh Khai, chung cư 671 Hoàng Hoa Thám, chung cư 130 Đốc Ngữ…

Qua giám sát, HĐND TP đề nghị UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thường xuyên kiểm tra, phát hiện kịp thời các vi phạm tại các tòa nhà chung cư; kiểm tra, xử lý kịp thời các chủ đầu tư vi phạm chưa hoàn thành nghiệm thu công trình đã đưa người dân vào ở trái quy định của pháp luật.