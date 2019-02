Hà Nội đưa xe bọc thép, Hummer chống đạn tăng cường an ninh trước thềm hội nghị Mỹ - Triều

Khoảng 9h30 ngày 25/2, lực lượng CSGT làm nhiệm vụ phân luồng trước khu vực trụ sở Công an TP Hà Nội để triển khai kế hoạch ra quân phục vụ hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều. (Ảnh: Tùng Lâm)

Một cụ ông được chiến sĩ CSGT dẫn qua đường trong lúc phân luồn giao thông. (Ảnh: Tùng Lâm)

Đúng 10h, đoàn xe của lực lượng Công an TP Hà Nội bắt đầu xuất phát. (Ảnh: Tùng Lâm)

Dẫn đầu đoàn là rất đông xe mô tô chuyên dụng. (Ảnh: Tùng Lâm)

Sau đó là những chiếc xe ô tô dẫn đoàn của lực lượng CSGT. (Ảnh: Tùng Lâm)

Xe của lực lượng CSCĐ chở theo hàng chục chiến sĩ đi làm nhiệm vụ. (Ảnh: Tùng Lâm)

xe đặc chủng Hummer H2 chống đạn được điều động để hộ tống chỉ huy. (Ảnh: Tùng Lâm)

Đặc biệt, trong đợt ra quân lần này, Công an TP Hà Nội triển khai xe bọc thép tăng cường an ninh trên toàn thành phố. (Ảnh: Tùng Lâm)

(Ảnh: Tùng Lâm)

Nhiều phóng viên có mặt để tác nghiệp tại khu vực trước trụ sở CATP Hà Nội. (Ảnh: Tùng Lâm)

Cũng trong sáng nay, khu vực quanh khách sạn Metropole - nơi từng là địa điểm dừng chân của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến thăm chính thức Việt Nam năm 2017, an ninh được tăng cường.

Lực lượng an ninh gồm công an, CSCĐ... kiểm tra an ninh xung quanh khu vực khách sạn.

CSCĐ đi kiểm tra xung quanh khách sạn Metropole.

Phóng viên báo chí trong và ngoài nước tập trung rất đông tại đây.