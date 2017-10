Hà Nội: Hanco 3 đề xuất phá bỏ 3 toà nhà tái định cư xây mới, bỏ không nhiều năm

3 tòa nhà tái định cư Sài Đồng với 150 căn hộ được triển khai từ năm 2001-2006 do Hanco3 làm chủ đầu tư dùng để tái định cư tại chỗ khi thực hiện dự án giải phóng mặt bằng mở rộng tuyến phố Sài Đồng nằm trong khu đô thị Sài Đồng.

Tuy nhiên, do nhiều lí do xảy ra, phần lớn là do khiếu kiện nên người dân không nhận nhà dẫn đến toàn bộ quỹ nhà này đã bị bỏ hoang từ khi xây dựng đến nay và dự án mở rộng đường phố Sài Đồng cũng nằm im bất động.