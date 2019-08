"Làng" biệt thự triệu đô Hà Nội lại chìm trong biển nước, dân chèo thuyền vào nhà

Hoàn lưu bão số 3 gây mưa ở Hà Nội khiến khu đô thị Geleximco (xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội) do Tập đoàn Geleximco làm chủ đầu tư ngập sâu trong 'biển' nước trong hai ngày cuối tuần vừa qua. Nhiều người dân bơi thuyền "dạo" quanh khu đô thị.

Nước ngập sâu, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, nhiều phương tiện đi qua đây chết máy phải dắt bộ. Nhiều hầm nhà liền kề của người dân ở khu đô thị bị nước tràn vào ngập sâu, người dân liên tục phải dùng máy bơm để bơm nước ra ngoài. Thậm chí, nhiều người mang thuyền ra bơi quanh khu đô thị.

Nước bao vây khu đô thị Geleximco (Ảnh DT).

Theo người dân ở đây họ đã quá quen thuộc mỗi khi ngập mặc dù đang được sống tại khu vực đô thị. Chỉ cần cơn mưa nặng hạt kéo dài thâu đêm hay mưa cả ngày, người dân lại phải chịu đựng ngập lụt.



Cảnh người dân đi thuyền trong khu đô thị Geleximco sau cơn mưa lớn hồi năm 2018. (Ảnh PL.TPHCM)





Cứ mưa là các căn biệt thự, liền kề tại đây mênh mông biển nước.

Với tình trạng ngập triền miên tại khu đô thị Geleximco, nhiều cư dân ngán ngẩm cho biết họ muốn bán nhà chuyển chỗ khác sinh sống. Tuy nhiên, việc rao bán các căn biệt thự tại đây cũng không hề dễ dàng bởi hạ tầng khu vực chưa hoàn thiện, nhiều biệt thự bỏ hoang, ngập lụt liên miên.

Cụm từ "không ngập" trở thành tiêu trí đắt giá đối với các căn hộ tại khu đô thị Geleximco. (Ảnh FB).

Được biết, khu đô thị mới Lê Trọng Tấn-Geleximco bao gồm bốn khu lớn gồm: Khu A, B, C, D nằm dọc hai bên đường Lê Trọng Tấn nối từ đại lộ Thăng Long. Hàng loạt nhà liền kề và biệt thự được bán với giá cả triệu đô. Tuy nhiên, theo các cư dân ở đây, hạ tầng không được triển khai đồng bộ, đặc biệt là hệ thống thoát nước rất kém. Khu đô thị xây dựng cả chục năm nay nhưng đến nay nhiều nhà vẫn bỏ hoang, cũng vì do hạ tầng xã hội chưa được hoàn thiện, trong đó có việc ngập úng.



Nói về nguyên nhân ngập tại khu đô thị Geleximco, các chuyên gia cho biết khu đô thị Geleximco được xây dựng trên cơ sở các hồ ao, ruộng lúa chứ không phải đất đô thị. Trong khi hệ thống thoát nước không được quan tâm.

Bên cạnh đó, vị trí khu đô thị Geleximco là vùng trũng so với các khu đô thị An Khánh, Thiên Đường Bảo Sơn, Sudico... và đường thoát nước chính của toàn bộ khu vực này ra sông Nhuệ đều chảy qua khu đô thị này. Do mưa lớn khiến mực nước sông Nhuệ cũng dâng lên, cộng với nước ở các khu đô thị xung quanh đổ về gây ngập úng, sâu nhất là đoạn cổng chính của khu đô thị.