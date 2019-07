Hà Nội mưa cực to, xe máy chìm nghỉm trong biển nước

Lượng mưa đo được trong hơn 1 giờ qua ở một số nơi: Láng 45mm, Kim Liên 50mm, Yên Sở 60mm, Tân Mai 44mm, Hoàng Mai 46mm...

Cảnh báo đợt mưa này có khả năng gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành từ 0,2 m đến 0,4 m.

Các tuyến phố có thể ngập sâu gồm: Trường Chinh, Tôn Thất Tùng (quận Đống Đa); phố Lê Trọng Tấn, Nguyễn Ngọc Nại, Vương Thừa Vũ, Hoàng Văn Thái, Định Công, Linh Đàm, khu vực bến xe phía Nam (quận Hoàng Mai); Thụy Khuê, Trích Sài (quận Tây Hồ); Minh Khai, Lạc Trung, Nguyễn Khoái (Hai Bà Trưng); Nguyễn Xiển, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Trãi, Quan Nhân (Thanh Xuân).

Quận Cầu Giấy có các phố Trần Bình, Phố Hoa Bằng, Yên Hòa, Chợ Phan Văn Trường, Dịch Vọng Hậu nguy cơ ngập nặng.

Ô tô chết máy trên phố Bùi Xương Trạch

Xe máy chìm nghỉm trong nước

Ảnh: Trần Thường

Phố Hoàng Văn Thái. Ảnh: Trần Thường

Hàng loạt ô tô mắc kẹt ngã 3 Hoàng Văn Thái - Tô Vĩnh Diện vì cả 2 đường đều ngập nặng không đi vào được. Ảnh: Trần Thường

Ảnh: Trần Thường

Ảnh: Trần Thường

Ảnh: Trần Thường

Ảnh: Trần Thường

Ảnh: Trần Thường

Ảnh: Trần Thường

Ảnh: Trần Thường

Ảnh: Trần Thường

Hàng loạt ô tô mắc kẹt ngã 3 Hoàng Văn Thái Tô Vĩnh Diện vì cả 2 đường đều ngập nặng. Ảnh: Trần Thường

Phố Vương Thừa Vũ nhiều phương tiện chết máy. Ảnh: Trần Thường

Phố Vũ Trọng Phụng. Ảnh: Đoàn Bổng



Theo Trung tâm dự báo KTTV quốc gia, hiện nay rãnh áp thấp có trục tây bắc - đông nam đi qua khu vực Bắc Bộ nối với áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên khu vực bắc Biển Đông.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên kết hợp với hội tụ gió trên mực 1500m nên trong đêm nay, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, vùng núi có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Sơn La mưa to đến rất to.

Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm nay mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.

* Tiếp tục cập nhật