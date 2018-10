Hai “ông lớn” ngân hàng tăng lãi suất tiền gửi

Theo biểu lãi suất mới nhất của Vietinbank, mức lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-2 tháng lên 4,5%/năm; khách hàng gửi kỳ hạn 3-4 tháng lãi suất 4,8%/năm và kỳ hạn từ 5-6 tháng lãi suất lên 5%/năm; kỳ hạn từ 6-9 tháng lên 5,5%/năm... Các mức lãi suất này được điều chỉnh tăng thêm 0,2 điểm % so với tháng trước.

Đây là lần thứ 2 trong khoảng 2 tháng qua, Vietinbank nhích lãi suất huy động ở các kỳ hạn ngắn.

Lãi suất huy động tiếp tục nhích lên ở một số ngân hàng. Ảnh: NLĐ

Động thái tăng lãi suất tiền gửi cũng diễn ra tại BIDV, khi ngân hàng này vừa áp dụng biểu lãi suất mới theo hướng nhích nhẹ một số kỳ hạn. Người gửi tiền sẽ được mức lãi cao hơn so với trước. Cụ thể, người gửi tiết kiệm kỳ hạn 1-2 tháng lãi suất 4,5%/năm; kỳ hạn 6 tháng lên 5,5%/năm. Các mức lãi suất này tăng 0,2 điểm % so với trước; riêng kỳ hạn 3 tháng lên 5%/năm tăng 0,4 điểm % so với trước đó. BIDV cũng điều chỉnh lãi suất lần thứ 2 kể từ cuối tháng 8 đến nay.

Với lần điều chỉnh này, lãi suất huy động của Vietinbank, BIDV hiện đang nhỉnh hơn so với 2 "ông lớn" ngân hàng khác là Vietcombank, Agribank. Hiện mức lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-2 tháng ở Vietcombank, Agribank vẫn ở mức 4,2-4,3%/năm…

Xu hướng tăng lãi suất huy động diễn ra từ giữa tháng 7 đến nay, khi hàng loạt ngân hàng thương mại điều chỉnh tăng lãi suất ở các kỳ hạn. Bên cạnh đó, cũng có ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi ở một số kỳ hạn để giảm chi phí huy động vốn đầu vào.

Theo số liệu của Tổng cục thống kê, tăng trưởng tín dụng trong 9 tháng đầu năm của hệ thống ngân hàng khoảng 9,52%, trong khi huy động vốn khoảng 9,15%. Với chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cả năm của hệ thống 14%, một số ngân hàng vẫn còn dư địa cho vay nên điều chỉnh lãi suất để cân đối lại nguồn vốn, thu hút thêm nguồn huy động đầu vào nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cao từ thị trường, dân cư dịp cuối năm.