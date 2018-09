Hải Phát Land và dự án “khác biệt” tại khu Đông Hà Nội

Thị trường tiềm năng và dồi dào

Theo đánh giá các chuyên gia bất động sản, với quỹ đất rộng lớn và hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện, sự phát triển bùng nổ của thị trường bất động sản khu Đông Hà Nội sẽ tiếp tục trong những năm tới.

Bên cạnh đó, quy hoạch xây dựng chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050 được Thủ tướng phê duyệt xác định Long Biên là trung tâm mở rộng của Hà Nội. Theo đó, khu vực đô thị trung tâm Hà Nội sẽ mở rộng về phía Đông đến khu vực Long Biên và Gia Lâm.

Ngoài ra, trong những năm trở lại đây, với việc nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông như các tuyến đường Ngô Gia Tự, cầu Đông Trù, cầu Vĩnh Tuy, Quốc lộ 5 kéo dài… hay gần đây nhất là việc đầu tư 2 dự án tuyến đường từ đê sông Hồng đến đường cầu Thanh Trì và tuyến Cầu Bây – Thạch Bàn giúp mở rộng và kết nối liên hoàn với mạng lưới giao thông lớn ở khu vực cửa ngõ khu Đông thành phố.

Hơn hết, các đại siêu thị, trung tâm thương mại, khu vui chơi đã đồng loạt xuất hiện tại khu Đông như; Aeon Mall, Vincom Long Biên, Savico Mall,… đã thúc đẩy thị trường khu vực phát triển nhanh hơn bất cứ nơi nào hết. Ngoài ra còn có Sân Golf Vân Trì, Sân Golf Him Lam, Bệnh viện Vinmec, Hệ thống trường học liên cấp Vinschool – Vincom Long Biên, Trường quốc tế WELL SPRING, Trường quốc tế Pháp Alexander Yersin… Hệ thống dịch vụ và tiện ích xã hội trong khu vực cũng ngày càng đa dạng hơn.

Với những ưu điểm đó, các chủ đầu tư lớn xuất hiện với những dự án quy mô. Điển hình là dự án Thuận An Central Lake do Hải Phát Group làm chủ đầu tư và được phân phối chính thức bởi Hải Phát Land.

Thuận An Central Lake và giá trị khác biệt

Thuận An Central Lake toạ lạc tại vị trí ngay trung tâm của thị trấn Trâu Quỳ. Theo quy hoạch đến năm 2020, thị trấn Trâu Quỳ sẽ trở thành trung tâm hành chính mới của huyện Gia Lâm. Từ đây cư dân có thể dễ dàng di chuyển đến các khu vực, trụ sở hành chính, các khu đô thị lân cận một cách nhanh chóng bằng các tuyến đường huyết mạch như: Quốc lộ 1, quốc lộ 5,…

Thuận An Central Lake mang nhiều ưu điểm để trở thành dự án hot cuối năm 2018.

Đây cũng là mô hình nhà phố tiên phong hiện đại mới, là sự lựa chọn hoàn hảo “2 trong 1” cho khách hàng khi có thể vừa kinh doanh thuận tiện ở tầng dưới, vừa có không gian riêng tư để ở tại tầng trên.

Nhà phố thương mại Thuận An Central Lake là dự án tiên phong tại Trâu Quỳ có thiết kế theo phong cách Tân cổ điển Châu Âu sang trọng với mặt tiền rộng từ 6m – 7,5m. Ở sau mỗi căn shophouse, chủ đầu tư đều dành một khoảng sân vườn để gia chủ tự do thiết kế những không gian riêng tư cho cả gia đình. Có thể nói, nhà phố thương mại Thuận An Central Lake với những ưu điểm vượt trội về công năng, thiết kế chính là phiên bản “nâng cấp” toàn diện của mô hình nhà phố truyền thống, mang lại diện mạo mới cho cả thị trấn. Theo kế hoạch dự án sẽ chính thức được bàn giao vào Quý IV/ 2018.

Điểm hấp dẫn tại Thuận An Central Lake là nằm kề ngay công viên xanh mát với hồ điều hòa rộng đến 9ha. Với không gian hài hòa với thiên nhiên, mỗi khi mệt mỏi hay cần khoảng không gian tĩnh lặng cư dân có thể đắm chìm trong khung cảnh lãng mạn và quên đi những muộn phiền của cuộc sống.